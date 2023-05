Maltempo a Roma: pioggia in città, le zone più colpite. Le previsioni per le prossime ore

Maltempo a Roma oggi e per le prossime 24 ore. Pioggia, grandine e temporali si sono abbattuti in diverse zone della Capitale e della sua provincia. Diverse la segnalazioni da Castelli Romani, passando per Ciampino, fino alle zone di Valle Aurelia, il Laurentino, il centro storico e piazza Bologna.

Tanti i post, con foto e video, messi sui vari canali Telegram e Facebook dagli utenti di Meteo Lazio: "A ovest di Velletri accumulo giornaliero salito a ben 64 mm, Colli di Cicerone 56 mm parziale, e continua a piovere a dirotto", spiegano i volontari che gestiscono le pagine. A ovest di Velletri e nell'area dei pratoni del Vivaro tante le immagini della pioggia mista a grandine. A Colle Salario e alla stazione di Valle Aurelia segnalate piogge copiose. Tra il Nomentano e Prati il cielo nuvoloso si è trasformato in una tempesta.

Secondo gli esperti di 3bMeteo nelle prossime ore assisteremo a un "tempo stabile, a cui faranno seguito nuovi acquazzoni tra pomeriggio e prima sera in arrivo da est. Tra giovedì e il fine settimana compreso il tempo dovrebbe rimanere stabile, con valori massimi in deciso aumento e punte sui 24-25°C".

Le previsioni per domani 3 maggio

Nella pomeriggio di oggi, proprio a causa del maltempo, è stato rinviato l'evento di inaugurazione della targa a Renato Nicolini, prevista per le 16. Pioggia che ha fatto scattare l'allerta meteo anche per le prossime 9-12 ore.

Secondo il bollettino della protezione civile "si prevedono sul Lazio: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio". Il centro funzionale regionale ha valutato sulle zone di allerta della regione: allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zona di allerta dell'entroterra laziale. Codice verde a Roma e sul litorale. La pioggia a Roma è attesa anche per domani, soprattutto nel pomeriggio.