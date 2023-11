Le 24 ore della tempesta Ciaran a Roma e provincia

Stabilimenti danneggiati, alberi crollati, tendoni strappati, pali e insegne cadute e oltre 300 interventi tra Roma e provincia di vigili del fuoco, protezione civile a polizia locale. È il bilancio della tempesta Ciaran delle ultime 24 ore che ha lasciato il Lazio, per fare spazio - per così dire - a una nuova perturbazione. Il forte vento ha causato una serie di danni.

A piazzale Clodio un albero si è abbattuto su un parcheggio dei motorini. A Ostia diverse alberature sono cadute in via di villa Plinio. In via Pier Silverio Leicht, a Torraccia, al lavoro la protezione civile così come in via delle Due Torri, vicino via Gagliano del Capo, nella zona di Villaggio Breda. Interventi anche sulla via Prenestina. Ma è sul litorale che ci sono stati danni maggiori.

Le mareggiate a Ostia e Fiumicino

A Ostia il vento forte con raffiche fino a punte di 75 nodi ha generato onde alte fino a 3 metri. L'acqua è entrata negli stabilimenti balneari, dal Pontile alla litoranea. I danni maggiori agli stabilimenti balneari Kursaal, Shillinh, Sporting BEach, V-Lounge.

Gli uomini della protezione civile capitolina hanno chiesto ai residenti di non percorrere le vie intorno alla pineta di Castel Fusano per il rischio di caduta di alberi e grossi rami. Andando più a nord, la situazione è stata anche peggiore.

In serata il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha firmato un'ordinanza per lo stato di emergenza: "A margine della giunta straordinaria per adottare la delibera per lo stato di emergenza si è svolta una riunione dei capigruppo di maggioranza per valutare le strategie di intervento - informa Baccini - Lo stato di emergenza è per tutto il territorio comunale da oggi fino a successiva dichiarazione di cessata emergenza, con particolare riferimento alle località prossime alla foce del Tevere, Focene, Fregene e alle ulteriori località che dovessero essere interessate dal maltempo in corso e nelle successive ore e fino al termine della perturbazione".

Il meteo per le prossime ore

Ora che Ciaran ha lasciato il Lazio, ci sarà una tregua. Poi spazio a una nuove perturbazione come spiegato dagli esperti di 3bMeteo: "Su Roma ci saranno condizioni instabili sono attese nella giornata di sabato, con temporali nella notte e piogge intermittenti nelle ore successive. Venti tesi meridionali. Residua instabilità domenica fino al mattino con piogge in esaurimento, poi schiarite sempre più ampie e bel tempo che si protrarrà anche nella giornata di lunedì. E di nuovo pioggia martedì".