Riceve per posta la metanfetamina asiatica e svia le indagini per evitare l'arresto

Si faceva recapitare lo stupefacente via posta e, pur di evitare l'arresto, ha anche tentato di sviare indagini. È finito nei guai un ragazzo romano di 29 anni, finito nel mirino degli agenti del IX distretto Esposizione durante un servizio di controllo del territorio.

I poliziotti transitando in via Tommaso Arcidiacono, hanno notato un'auto con tre persone a bordo che, con andatura spedita, imboccavano contromano via Ugo Inchiostri. Gli agenti hanno fermato il veicolo e, all'atto del controllo uno degli occupanti, il 29enne romano per deviare le indagini, ha riferito di aver nascosto sostanza stupefacente all'interno di un parco. Sostanza però mai rinvenuta.

A seguito di appurati controlli invece, è stato possibile risalire al reale indirizzo di residenza del 29enne. A seguito di perquisizione domiciliari sono stati rinvenuti 34 grammi di shaboo. Inoltre, analizzato il cellulare di quest'ultimo si scoperto che il ragazzo si faceva recapitare lo stupefacente con pacchi provenienti da paesi esteri. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e a seguito di convalida, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.