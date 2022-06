L'ex concorrente di Masterchef denuncia: "Rubate le mie foto su OnlyFans"

Si è fatta conoscere in tv cucinando pietanze dai sapori orientali davanti ad Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli nell’ultima edizione di Masterchef, ma dalla fine del programma Mery Liviero, ormai ex personal trainer romana, ha intrapreso un nuovo percorso.

Pur senza abbandonare la cucina, Liviero ha deciso infatti di aprire un profilo su OnlyFans dove condivide foto e video personali ed espliciti in cui posa senza veli. Ed è proprio per il furto e la condivisione di alcune di queste foto che l’ex concorrente del cooking show di Sky ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Liviero ha confermato sui social di avere fatto denuncia per “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” ex articolo 612 ter del codice penale (quello che disciplina il revenge porn) dopo avere ricevuto una segnalazione: “Stamattina ho saputo da un follower su Instagram che è stato creato un altro canale Telegram con le mie foto, rinnovo la frase che ripeto sempre - ha scritto - se rubi e posti il mio materiale privato ti trovo e ti denuncio. Il materiale condiviso e pubblicato sul mio profilo non è divulgabile o vendibile, compreso soprattutto quelli in forma privata e personalizzata. Eventuale divulgazione di materiali e contenuti al di fuori di questo portale verrà citato in giudizio in tribunale”.

L’attività di modella si affianca a quella di responsabile di una ravioleria in zona Cinecittà. Liviero aveva spiegato ai follower di avere deciso di aprire un profilo OnlyFans e di posare per scatti hot per arrotondare le entrate e finanziare la produzione di un canale YouTube dedicato alla creazione di ricette. OnlyFans è una sorta di social in cui è possibile condividere foto e video vietati ai minori di 18 anni, e in cui i contenuti si possono monetizzare sia con acquisti singoli sia con abbonamenti. Nel caso del profilo di Siviero, i contenuti sono condivisi solo previa iscrizione, e la premessa per chi si iscrive è che non possano essere appunto né condivisi né venduti su altri canali o social.

Nelle ultime ore la 26enne ha confermato di avere già incaricato i suoi avvocati di presentare denuncia, e di avere intenzione di denunciare tutti coloro che condivideranno le sue foto pubblicamente, che si tratti di canali Telegram, via Instagram o via WhatsApp.