L'area di proprietà di una comunità religiosa occupata dal mercatino abusivo

Da mercoledì l’area tra via Andersen e Belvedere Montello che ospitava il mercatino abusivo dell’usato in zona ex Bastogi, a Boccea, è vuota.

La polizia è infatti intervenuta per sgomberarla, così come deciso in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza. L’area, di proprietà del Pontificio Collegio Armeno e dell’Istituto delle Suore Armene, veniva occupata due volte la settimana con banchetti e teli stesi a terra che mettevano in vendita merce in passato già finita nel mirino delle forze dell’ordine per la provenienza sospetta.

Mercoledì mattina i poliziotti sono arrivati sul posto intorno alle 7, e a metà pomeriggio avevano terminato l’operazione. La zona è stata sottoposta anche a sbancamento per renderla inutilizzabile in futuro.