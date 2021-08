Municipio XII: sbloccata l'area, ecco come sarà il mercato di Massimina

Ultimo atto del XII Municipio prima delle elezioni: sbloccata l'area mercatale temporanea in via Bruno Castiglioni

Almeno quindici banconi di merce varia, di cui nove di generi alimentari e di cui ancora minimo tre riservati ai produttori agricoli e al commercio di agricoltura biologica; ancora, due banchi per i prodotti di natura artigianale. Giorni selezionati, il mercoledì e il venerdì, con orario 9-15, composto di banchi mobili dotati di ombrelloni "di dimensione massima pari allo spazio assegnato". Sono le caratteristiche del mercato di Massimina a cui ieri, 11 agosto, il consiglio del XII Municipio ha dato via libera come ultima delibera della sua attività nella presente consiliatura. Ottenute tutte le autorizzazioni, nel parcheggio del costituendo centro polifunzionale fra via Bruno Castiglioni e via della Massimilla.

Su Roma Today ci eravamo occupati del mercato del quartiere di periferia del XII Municipio; nell'aprile 2020 la commissione del parlamentino di via Fabiola aveva dato parere favorevole alla realizzazione dell'area mercatale, ma di lì l'iter si era sostanzialmente sbloccato. Lo scorso 29 luglio il consiglio del Municipio si sarebbe dovuto riunire per approvare lo schema di delibera, ma era mancato il numero legale; le condizioni di approvazione si sono invece correttamente verificate nella seduta dell'11 agosto, che ha approvato il progetto. Come dicevamo, da oggi, 12 agosto, il consiglio del Municipio è decaduto in attesa di elezioni e la giunta è insediata solo per il disbrigo degli affari correnti.

Positivi i commenti degli esponenti 5 Stelle riguardo il mercato. Silvia Crescimanno, presidente uscente: "Anche Massimina avrà finalmente un suo mercato rionale due volte a settimana.Dopo aver preso in manutenzione le strade di competenza dei consorzi Silvestri Bravetta e Tredicesimo, oggi questo Municipio ha deliberato anche la presa in carico manutentivo del tratto di Via della Nocetta gestita dal Consorzio Nocetta così dando seguito all’iter che porterà allo scioglimento dei Consorzi stradali di strade vicinali. Un passo alla volta andiamo avanti".

Alessandro Galletti, assessore alla Mobilità e al Verde pubblico: "Oggi il consiglio del municipio ha approvato la delibera istitutiva del mercato saltuario che sarà attivo nel parcheggio del centro polifunzionale in via della Massimilla, i cui lavori cominceranno a breve. Questa delibera ha visto la luce nonostante l ostracismo delle opposizioni che hanno fatto di tutto per tentare di bloccarla. Noi vogliamo il bene dei cittadini e anche se mettere tutto in ordine in 5 anni era umanamente impossibile abbiamo fatto molto e non intendiamo fermarci". Francesco Tesse, consigliere uscente del XII Municipio, già candidato al comune con la Civica per Virginia Raggi: "Mentre le opposizioni sono in ferie e in campagna elettorale da un pezzo, noi continuiamo ad approvare atti importanti per i cittadini".