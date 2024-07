Porta Maggiore: vendevano ciarpame recuperato dalla spazzatura, gli agenti sequestrano 20 quintali di merce

Vendevano illegalmente ciarpame recuperato dalla spazzatura a Porta Maggiore, uno dei luoghi preferiti dai “titolari” dei mercatini illegali. La polizia locale di Roma Capitale, nell’ambito delle attività di controllo per il contrasto ai fenomeni di degrado ed abusivismo, ha sequestrato un totale di 20 quintali di merce.

Mercatini illegali a Porta Maggiore

Gli agenti del I gruppo Centro sono impegnati da tempo a Porta Maggiore, zona spesso teatro dei blitz dei caschi bianchi. Solo qui sono stati sequestrati circa 600 chili di merce nel corso dell’ultima operazione e più di 20 quintali in pochi giorni.

Ciarpame raccolto dalla spazzatura

La merce sequestrata è composta, per lo più, da ciarpame, in gran parte proveniente da attività di rovistaggio, che veniva poi rivenduto. Non c’è, però, solo Porta Maggiore: anche altre zone di Roma sono colpite da questi fenomeni. La polizia locale ha effettuato interventi analoghi su via delle Cave Ardeatine e via Principe Amedeo, dove le pattuglie stanno portando avanti reiterate azioni con molteplici sequestri. Anche in questo caso si tratta di paccottiglia che, una volta sequestrata, è stata smaltita grazie alla collaborazione di Ama, presente con personale e mezzi alle operazioni.