Mercatino del rovistaggio a Talenti: blitz dei vigili a piazza Primoli

Mercatino del rovistaggio nel cuore di Talenti. Blitz della polizia. Nella mattinata di martedì sono stati eseguiti dei controlli per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. In tale ambito i vigili urbani del III gruppo Nomentano e i poliziotti del distretto Fidene-Serpentara sono stati impegnati in una operazione che ha riguardato via Ugo Ojetti e via Sillaba Alerano, a due passi dal mercato bisettimanele di piazza Primoli.

Grazie alle diverse segnalazioni dei cittadini gli agenti hanno proceduto a sequestrare un ingente quantità di materiale proveniente da rovistaggio di cassonetti destinato alla successiva vendita, ed ai sensi della Legge Regionale 22/2019 per commercio abusivo pubbliche su aree pubbliche nei confronti di quattro soggetti di nazionalità romena.

Il materiale è stato consegnato a operatori Ama per l'immediato smaltimento in discarica.

Il mercatino di ciarpame Val Melaina

Mercatini del rovistaggio che interessano anche altri quartieri del III municipio Montesacro. Come in via Conti dove - nonostante numerosi blitz e sequestri - è ancora ben visibile il mercatino di ciarpame proprio accanto al mercato rionale del quartiere. Una compravendita di cianfrusaglie di dubbia provenienza e in gran parte frutto del rovistaggio nei cassonetti della spazzatura si prende Valmelaina.