Abusi sessuali sulle giovanissime pazienti durante le visite: medico condannato

Condannato a 8 anni di carcere e al pagamento di una provvisionale da oltre 100mila euro per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro ragazze minorenni. Si è chiuso così il processo di primo grado a carico di un medico romano 71enne specializzato in posturologia, accusato di avere approfittato delle sedute di terapia nel suo studio in zona San Giovanni per molestare le ragazzine.

I fatti contestati risalgono al periodo che va dal 2011 e il 2016: quattro le giovanissime vittime di abusi che si sono fatte avanti per denunciare e che si sono costituite parti civili nel processo, le loro dolorose testimonianze molto simili. Il modus operandi del professionista, infatti, era praticamente sempre lo stesso: prima invitava le ragazze a sdraiarsi sul lettino, poi iniziava a praticare un massaggio per intervenire sulla postura, manovra che si trasformava rapidamente in violenza sessuale.

L’uomo, hanno riferito le ragazze - presenti in aula al momento della lettura della sentenza - le avrebbe toccate in modo invasivo e con evidente intento sessuale, palpeggiandole nelle parti intime e causando loro anche dolore. Il tutto davanti ai genitori, che non si sarebbero però accorti di nulla perché il medico si sarebbe posizionato in modo tale da nascondere le mani alla visuale degli adulti. Le ragazzine avevano però poi parlato dell’accaduto con i genitori, ed era scattata la denuncia.

Il pm Delio Spagnolo aveva chiesto per l’imputato, sessantenne all’epoca dei primi episodi contestati, dieci anni di carcere. Il giudice lo ha condannato a otto anni, stabilendo anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dall’esercizio della professione per cinque anni. Il risarcimento per le parti offese verrà invece stabiito in sede civile.