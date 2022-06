Insulta dottoressa perché donna, poi l'aggredisce e colpisce un infermiere corso in suo aiuto

Prima ha insultato una dottoressa solamente perché donna, urlandole contro. Poi, quando un infermiere è intervenuto in difesa del medico, è passato alle vie di fatto colpendo entrambi con calci e pugni. A bloccarlo, le forze dell'ordine contattate dal personale sanitario dell'ospedale San Giovanni Addolorata. È quanto successo intorno alle sei del mattino di oggi, mercoledì 22 giugno.

"Dobbiamo dire basta con forza: siamo di fronte ad un cortocircuito culturale che va immediatamente interrotto", ha denunciato il direttore generale Tiziana Frittelli che poi ha aggiunto: "Serve tolleranza zero verso ogni forma di aggressione, verbale e fisica! Dobbiamo tutti fare quadrato al fianco di chi lavora in prima linea. È aberrante che la violenza si scateni sempre su chi è comunque presente, disponibile a prestare assistenza h24".

"Per superare questo stallo culturale, questa barriera di divisione con gli utenti, c’è bisogno di tutti: della politica, che sappia lanciare una vera riforma organizzativa del sistema, adeguandolo al nuovo quadro sociale ed epidemiologico; delle organizzazioni sanitarie, che debbono mostrare sensibilità consapevole dei problemi di tutti gli operatori e professionisti e, innanzitutto, della stampa, che non colpevolizzi le strutture e gli operatori proprio nei momenti di massima crisi. - ha concluso la dottoressa Frittelli - I cittadini devono saper apprezzare e preservare il bene prezioso del nostro Servizio sanitario e dei suoi eccellenti operatori. È miope cercare le cause all'interno delle nostre strutture."