La compagna viene ricoverata, lui non può entrare per le norme anti covid e picchia medici e infermiere

"Non puoi entrare in reparto con la tua compagna, ci sono norme anti covid". Una motivazione che non è andata giù ad un uomo di 48 anni che ha picchiato un medico e due infermiere dell'ospedale di Civitavecchia, per poi aggredire anche i carabinieri. È quanto successo nel pomeriggio di ieri. Una vicenda denunciata anche dalla Asl Roma 4 in una nota.

Secondo quanto ricostruito il 48enne di Bari aveva accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale la sua compagna, che aveva accusato un malore. A causa della lunga attesa, l'uomo ha iniziato ad insultare i medici. Minacce che si sono in parte placate quando la donna è stata ricoverata. A quel punto, però, il 48enne ha preteso di accompagnarla, ma è stato bloccato per le restrizioni anti covid che limitano l'accesso nelle sale d'attesa nei reparti.

La motivazione delle limitazioni per il coronavirus, però, ha fatto andare su tutte le furie l'uomo che ha picchiato un medico e due infermiere dell'ospedale di Civitavecchia, per poi aggredire anche i carabinieri intervenuti. I militari nel nucleo radiomobile, lo hanno poi bloccato e arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.