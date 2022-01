Medaglie d'oro, rubano monopattino da un garage: nei guai giovani di 14 e 15 anni

La scorsa notte, diversi abitanti della zona hanno allertato il 112 per alcuni rumori sospetti che provenivano da un garage in viale delle Medaglie d'oro. Quattro minorenni hanno tentato di rubare un monopattino elettrico regolarmente custodito in un garage privato ma sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia Trionfale e quelli del nucleo radiomobile di Roma mentre tentavano di allontanarsi.



I Carabinieri li hanno fermati recuperando il costoso monopattino, poi restituito al proprietario. I giovani, un 14enne e tre 15enni, tutti cittadini romani, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e riaffidati ai genitori.