Bagaglio sospetto in stazione, all'interno le medaglie di un atleta olimpionico

Una valigia sospetta sulla banchina della stazione ferroviaria. Un possibile pericolo. Una volta controllato il bagaglio la sorpresa, oltre a effetti personali anche delle medaglie appartenenti a un atleta olimpionico italiano, Diego Pettorossi.

Nel dettaglio sono stati gli agenti della sottosezione di polizia ferroviaria di Fiumicino a effettuare gli accertamenti sul bagaglio sospetto lasciato in prossimità dell’area di ingresso viaggiatori dello scalo ferroviario. I poliziotti hanno rinvenuto una valigia, e dopo aver verificato l’assenza di pericoli, per le persone e l’ambiente circostante, hanno visionato il contenuto della borsa, al cui interno hanno trovato non solo effetti personali, ma anche le medaglie olimpiche ottenute nel corso di competizioni sportive nazionali e internazionali dal velocista italiano.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare il proprietario della valigia che ha potuto riprendere possesso dei propri beni nella stessa mattinata. L’atleta olimpionico si è congratulato per l’operato svolto dagli agenti in servizio.