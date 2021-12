Incidente sul lavoro, meccanico ripara un'auto e resta ustionato: portato in ospedale

Stava riparando un'auto quando, probabilmente per un ritorno di fiamma, è rimasto ustionato. Incidente sul lavoro, a Roma, in una autofficina in zona Tufello, intorno alle 10 del mattino di giovedì 2 dicembre. A restare ferito, un romano di 51 anni, soccorso e portato con urgenza al Sant'Eugenio per le ustioni a mani e volto riportate.

La vittima, non in pericolo di vista, sarà monitorata dai medici. Sul posto la polizia di Stato ed il personale dell'ispettorato del lavoro. Da determinare le cause dell'incidente.