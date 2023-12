Il meccanico che ruba fari delle auto parcheggiate

Si era accovacciato per rubare i fari posteriori di un'auto parcheggiata. Peccato per lui che i carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso stavano pattugliando la zona nei pressi del parcheggio incustodito adiacente la metro B fermata Ponte Mammolo e lo hanno arrestato.

A finire nei guai un meccanico romano. L'uomo è stato colto con le mani nel sacco, e con attrezzi e utensili utili per poter staccare in fanali. Non solo, i carabinieri sono anche risaliti alla vettura dell'uomo, poco distante, dove hanno rinvenuto altri arnesi da scasso e altre parti di auto di dubbia provenienza. Il meccanico è stato arrestato per tentato furto aggravato.