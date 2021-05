Portano la macchina dal meccanico e non pagano, titolare dell'officina pestato dal branco

La vittima è stata affidata alle cure dei sanitari, mentre gli aggressori sono finiti in manette

Hanno portato la macchina del meccanico ma, al momento del pagamento, hanno pensato bene di aggredire il titolare dell'officina, non saldare quanto dovuto e pretendere altre riparazioni. A ricostruire i fatti sono stati i carabinieri di Ostia che giovedì hanno arrestato 3 persone, responsabili di un tentativo di estorsione, seguita da una violenta aggressione.

I tre, tutti con precedenti ed uno in particolare già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, si sono presentati presso un'officina dove uno di loro aveva lasciato, pochi giorni prima, la propria auto per la manutenzione. Al momento del saldo, però, è scattata l'aggressione: i tre hanno bloccato il titolare dell'officina, al quale hanno richiesto la restituzione di quanto pagato e, in aggiunta, ulteriori riparazioni al mezzo.

Al netto rifiuto del meccanico, i tre l'hanno ferocemente aggredito, causandogli gravi traumi al volto. I malviventi sono stati bloccati da alcune pattuglie dei carabinieri che, allertate da un vicino della vittima, sono prontamente intervenute sul posto. La vittima è stata affidata alle cure dei sanitari, mentre gli aggressori sono finiti in manette.

I tre, due fratelli romani di 48 e 34 anni e un 25enne di origine romena, tutti residenti all'Infernetto, sono stati arrestati e denunciati, a vario titolo, per tentata estorsione, lesioni personali, violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e resistenza a pubblico ufficiale.