Attende l'ex sul posto di lavoro armato di spranga, bloccato da un meccanico

Quando ha visto un uomo brandire una spranga di ferro contro una ragazza indifesa e impaurita non ci ha pensato un attimo, è uscito dall'officina e lo ha bloccato per poi consegnarlo nelle mani dei carabinieri. Eroe di giornata un meccanico di Ponte Galeria. Vittima una 26enne, perseguitata dal suo ex che non accettava la fine della loro relazione.

I fatti nel pomeriggio di lunedì 12 giugno quando il 42enne romano si è recato sul posto di lavoro della sua ex, una palestra della via Portunese. Dopo averla minacciata di morte e tentato di aggredita con una spranga di ferro è stato però bloccato dal meccanico, un 54enne di Roma, che lo ha disarmato prima che potesse fare del male alla giovane ragazza romana.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte Galeria che hanno sequestrato la spranga e hanno arrestato l’uomo per atti persecutori. A quanto pare non era la prima volta che la perseguitava. La donna per lo spavento è stata accompagnata in ospedale.