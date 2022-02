Malamovida, maxi rissa con 30 persone nel locale a colpi di sedie: il titolare prova a fare da paciere e viene ferito

Una maxi rissa tra almeno trenta persone in un locale, a colpi di sedie. Scenario, un noto pub in zona piazza Bologna con il titolare che, intervenuto per fare da paciere, ha rimediato anche alcune ferite al volto. Medicato, è stato portato all'ospedale Pertini in codice giallo, non in gravi condizioni. Ha riportato una frattura allo zigomo e lesioni a un occhio.

È la cronaca dell'ennesimo episodio di malamovida a Roma. La baraonda si è scatenata intorno alle 3:50 di sabato. All'improvviso due comitive si sono affrontate nel locale lanciandosi bicchieri e sedie. Allertati, sul posto sono giunti i poliziotti con sette volanti. I violenti, però, nel frattempo si erano già dileguati. Sul posto, ferito, solamente il titolare del locale.

La sua "colpa", quella di intervenire per fermare i due gruppi di ragazzi. Sulla rissa indagano gli agenti del commissariato Porta Pia. Al momento nessuno è stato fermato o denunciato. I poliziotti dovranno capire qual è stata la causa che ha innenscato la lite violenta. Pesanti i danni nel locale, con mobili e sedie rotte.