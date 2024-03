Bronx Pigneto: maxi rissa con i coltelli alla fermata della metro. La faida fra comitive è senza fine

Appuntamento con rissa. Una faida tra comitive senza fine. Ancora violenze al Pigneto dove, come nel Bronx degli anni '70, due gruppi di adolescenti - fra cui diversi minorenni - si sono affrontati, armati di coltello tra il campo di calcetto e la fermata della metropolitana della linea C della stazione, in via del Pigneto. Scappati all'arrivo della polizia sette di loro sono stati identificati. Fra i violenti anche un 16enne romano, che nel tardo pomeriggio dello scorso 5 marzo, aveva partecipato a una precedente rissa, avvenuta sempre fra la circonvallazione Casilina e il vicino campetto, divenuto tristemente famoso dopo i recenti fatti di sangue. Un'area simbolo del quartiere, di cui si sono riappropriati lo scorso weekend i residenti, ma che subito dopo è divenuta palcoscenico dell'ennesimo pomeriggio di violenza. Dopo il grido d'allarme dei residenti il quartiere è stato cinto d'assedio dalla polizia con dei controlli serrati.

Polizia al Pigneto

In tale contesto nella giornata di lunedì i poliziotti hanno svolto un altro servizio cosiddetto ad Alto Impatto. Proprio in via del Pigneto, nei pressi della fermata della metro C, i poliziotti hanno udito delle urla provenire dall’ingresso dei tornelli di accesso alla metropolitana. Una volta avvicinatisi, gli agenti hanno notato un gruppo di ragazzi. Alcuni di essi, alla loro vista, si sono allontanati velocemente, ma 7 sono stati fermati e identificati.

Rissa con coltelli

Durante le fasi di identificazione dei giovani, i poliziotti hanno visto uno di essi che ha lasciato cadere un grosso coltello da cucina della lunghezza di circa 28 centimetri. Contestualmente, una ragazza lo ha raccolto brandendolo contro gli agenti e ha intimato loro di allontanarsi, rifiutandosi di fornire loro le proprie generalità. In quei frangenti, anche il giovane si è frapposto tra i poliziotti e la ragazza stringendosi a quest’ultima ma, non senza difficoltà, sono stati entrambi bloccati e accompagnati presso gli uffici del commissariato Porta Maggiore per le attività di rito.

L'accoltellamento del 5 marzo scorso

Gli investigatori, a seguito di ulteriori accertamenti, hanno appurato che il giovane, un 16enne romano, nel tardo pomeriggio dello scorso 5 marzo, aveva partecipato a una rissa, avvenuta sempre nello stesso triangolo di violenza del Pigneto, durante la quale un altro ragazzo, un 18enne di origini peruviane, era rimasto ferito dopo essere stato accoltellato. L'adolescente venne poi trovato dalla polizia sulla via Tuscolana, in zona San Giovanni, con delle ferite d'arma da taglio, vittima presumibilmente di una spedizione punitiva per quanto accaduto poco prima.

Decreto Caivano

Due risse ma non solo, lo stesso 16enne, in altri due episodi è stato infatti già denunciato per lesioni personali aggravate il 31 gennaio scorso e, meno di una settimana fa, per il reato di ricettazione. Pertanto, per il ragazzo è stata disposta la permanenza domiciliare, misura pre-cautelare (applicata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.123/2023, convertito con modifiche nella Legge n.159 del 13 novembre 2023) del cosiddetto Decreto Caivano.

Denunciata una 14enne

Infine, la ragazza che era con lui, romana di 14 anni, è stata denunciata per i reati di porto abusivo di oggetti atti a offendere, rifiuto di fornire le proprie generalità, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Alto Impatto al Pigneto

I controlli, svolti ad ampio raggio in tutta la zona, sono stati diretti a contrastare fenomeni legati alla mala movida, a prevenire e reprimere reati legati allo spaccio di stupefacenti e quelli di carattere predatorio, per innalzare la percezione di sicurezza sul territorio.

Nel corso dei controlli, eseguiti dai poliziotti del commissariato Porta Maggiore, del reparto prevenzione crimine, insieme ai militari della guardia di finanza, a personale della polizia locale Roma Capitale e dell’Asl Roma2, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono state identificate in tutto 233 persone, controllati 174 veicoli e controllati 24 esercizi commerciali. Inoltre, sono state contestate 35 violazioni del codice della strada.

In particolare, in un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, durante l’ispezione amministrativa, gli agenti hanno riscontrato gravi condizioni igienico sanitarie sequestrando complessivamente circa 350 chili di merce alimentare; per tali motivi, il titolare è stato sanzionato per un ammontare di 10.500 euro e personale dell’Asl ha disposto la chiusura del locale.