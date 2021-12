Maxi rissa alla fermata del bus: danneggiato l'autobus. In fuga i due gruppi rivali

"Correte, c'è una rissa sull'autobus". Sono da poco passate le 19 di venerdì 17 dicembre quando al centralino del 112 arrivano una serie di chiamate a raffica, tutte in merito a quanto stava accadendo in viale Ignazio Silone, in zona Fonte Ostiense. Qui, all'incrocio con via Giuseppe Lipparini, è giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione Cecchignola. Davanti ai loro occhi la seguente scena: un autobus, quello della linea 723, con due finestrini e una porta rotta. Giù dall'autobus il conducente.

E' stato lui a raccontare quanto accaduto poco prima. Un gruppo di ragazzi sarebbero saliti sull'autobus, in quel momento fermo alla fermata sotto uno dei ponti della zona, ed avrebbero ingaggiato una lite con un altro gruppo presente all'interno del mezzo.

La colluttazione sarebbe proseguita poi all'esterno, non prima che l'autobus finisse danneggiato nella rissa. Durante lo scontro, durato alcuni minuti, passanti e residenti, hanno chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri però dei protagonisti della rissa nessuna traccia.

Ascoltato il conducente, i carabinieri hanno quindi acquisito le telecamere presenti a bordo del mezzo, nonché quelle della zona. L'obiettivo è quello di rintracciare i protagonisti della rissa. Sul posto non sono state rinvenute tracce di sangue, né negli ospedali della zona sarebbero stati segnalati ricoveri riconducibili alla rissa.