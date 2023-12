Rifiuti tossici, ingombranti e refurtiva: la maxi discarica illegale di Rocca Cencia

Circa quattrocento bidoni di vernice, ma anche frigoriferi e rifiuti ingombranti. Una maxi discarica abusiva utilizzata anche da ladri e rapinatori, nell'area è stata infatti trovata una slot machine e un armadio blindato, poi risultati rubati da sale slot e negozi della Capitale. Una potenziale bomba ecologica, sequestrata dalla polizia locale a Rocca Cencia, periferia est della Capitale.

Sono stati gli agenti del nucleo tutela ambiente del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in via di Rocca Cencia, dove sussiste l'omonimo TMB di Roma est. In un terreno privato, adiacente a una vecchia struttura in disuso, i caschi bianchi hanno trovato veramente di tutto. Un'area già attenzionata dalla polizia municipale che già in passato aveva sorpreso tre incivili scaricare rifiuti illegalmente nell'area.

Una vasta indagine che ha portato gli agenti del comando di viale Cambellotti a individuare la ditta proprietaria del terreno privato dove venivano abbandonati i rifiuti. Dichiaratisi estranea allo sversamento, i proprietari dovranno mettere in sicurezza e ripristinare lo stato dei luoghi. I caschi bianchi di Tor Bella Monaca proseguono gli accertamenti per risalire ai responsabili dell'abbandono.

Un'operazione che ha trovato il commento del consigliere municipale di Fdi Antonio Muzzone che su facebook scrive: "In sole 24 ore individuati i responsabili di abbandono materiali tossici costretti a tornare sul posto e ricaricare. Efficientissimo anche questa volta il nostro funzionario Roberto Pregagnoli".