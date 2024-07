Lotta alla malamovida sul litorale romano: 6 arresti e 7 denunce nell’ultimo week end

Controlli a tappeto su tutto il litorale romano per arginare il fenomeno della malamovida. I carabinieri del gruppo di Ostia hanno controllato, solo nell’ultimo week end, 290 persone, 153 veicoli ed arrestato 6 persone mentre altre 7 sono state denunciate a piede libero. Le attività dei militari si sono svolte principalmente nei pressi dei locali notturni del litorale, le principali vie di comunicazione e lungo gli arenili da Civitavecchia ad Ostia, con particolare attenzione a Fregene e Focene del Comune di Fiumicino.

Arresti e denunce sul litorale

Un giovane colombiano, a bordo di un monopattino, è stato fermato e arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di 148 grammi di hashish, suddivisi in 24 singole dosi, e denaro contante. Altri due uomini, cittadini italiani, sono stati invece denunciati dai carabinieri perché trovati in possesso di 2 panetti di hashish e denaro contante. Poi, nel corso della perquisizione domiciliare nelle loro abitazioni, sono state trovate 2 piante di canapa indiana, materiale per il confezionamento delle dosi e altro denaro contante.

Minacce per avere denaro

È finito, invece, l’incubo di una donna con l’arresto di un 38enne romano, ora in custodia cautelare in carcere. L’uomo, infatti, aveva minacciato di morte la sua vicina di casa per avere dei soldi con i quali voleva poi acquistare stupefacenti. Un 34enne è stato invece arrestato e portato in carcere perché responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre convivente.

Un 53enne, che si trovava agli arresti domiciliari per stupefacenti, è stato portato in carcere. L’uomo, infatti, nonostante le restrizioni, è stato trovato in possesso di hashish. Un cittadino cubano è stato denunciato per evasione, poiché allontanatosi dall’abitazione senza giustificato motivo, mentre un cittadino tunisino è stato invece denunciato per furto aggravato ai danni di un’anziana conoscente. Uno straniero di 34 anni, di origine marocchine e cittadinanza belga, è stato denunciato per disturbo e molestia alle persone

I Carabinieri hanno denunciato un 34enne romano per violazione del divieto di dimora nel Comune di Roma mentre un 46enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito e di alcuni grammi di cocaina.

Furti ai turisti

Alcuni turisti di nazionalità olandese sono state vittime di un borseggiatore, un cittadino straniero senza fissa dimora, denunciato per ricettazione. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di uno zaino rubato poche ore prima al gruppo di visitatori dei Paesi Bassi. La refurtiva è stata recuperata dai carabinieri grazie ad un dispositivo di geolocalizzazione presente tra i vari effetti personali.

Furto di energia elettrica

Aveva manomesso due contatori elettrici e si era allacciato abusivamente alla rete locale. Per questo è stato denunciato in stato di libertà per furto di energia elettrica un italiano di 51 anni.

Controlli ai guidatori

I carabinieri hanno poi sanzionato 11 conducenti per violazioni al codice della strada per complessivi 4.500 euro e contestualmente hanno ritirato 2 patenti di guida, sottoposto a fermo amministrativo 3 veicoli, di cui uno ai fini della confisca. Segnalati alla Prefettura 5 giovani frequentatori della movida, trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale. Il gestore di un’attività commerciale, infine, è stato multato per aver somministrato bevande alcoliche ad un minore di anni 18.