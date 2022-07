Maxi controlli da nord a sud del litorale romano: il bilancio

Non solo Roma e la sua movida sul tavolo del Prefetto Matteo Piantedosi. Nell'ambito del comitato per la sicurezza pubblica, forte è stata la spinta per un maggior controllo del litorale e dei suoi centri più importanti per la movida. E' stato così un week end di controlli intensi da nord a sud del litorale romano.

I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’operazione straordinaria di controllo nei luoghi della “Movida” nei comuni del litorale nord di Roma, tra Cerveteri e Ladispoli. Nel corso di appositi posti di controllo, organizzati per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, i carabinieri hanno sorpreso e denunciato 5 persone, alla guida delle loro auto con tasso alcolemico superiore al consentito. Altre 4 persone sono state invece segnalate alla Prefettura perché sorprese con modesti quantitativi si droghe per uso personale.

Anche gli agenti del neo commissariato di Ladispoli, diretto da Federico Zaccaria, insieme agli uomini della Polizia Locale e della Guardia di Finanza hanno svolto un servizio straordinario caratterizzato da continua alternanza tra vigilanza dinamica, posti di controllo effettuati contemporaneamente in più punti del territorio che ha riguardato le zone di Ladispoli, Marina di San Nicola, Cerveteri, Marina di Cerveteri. I risultati conseguiti sono 265 persone controllate di cui 54 con precedenti, 50 stranieri, 139 veicoli e 5 esercizi commerciali controllati. Una segnalazione all'agenzia delle entrate per irregolarità di natura fiscale riscontrata presso un esercizio commerciale e 1 persona di nazionalità marocchina, colpita da ordine di espulsione del Questore, fotosegnalata e accompagnata all'ufficio immigrazione per la trattazione e 4 contravvenzioni al Codice della strada.

Sempre nel fine settimana gli agenti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Luca Pipitone, unitamente agli uomini della Polizia Locale, della compagnia carabinieri e della guardia di finanza hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. All’esito dell’attività, sono state sottoposte a controllo 58 persone, di cui 3 stranieri e 14 con precedenti di Polizia. Sono stati 19 i veicoli intercettati, 3 i posti di controllo effettuati, 11 controlli a persone sottoposte a Misure, 10 controlli ad esercizi pubblici di somministrazione cibi e bevande.

Nelle zone centrali dei comuni di Anzio e Nettuno i risultati conseguiti al termine dell’attività effettuata dagli agenti del commissariato di zona, diretto da Angela Spada, unitamente al reparto prevenzione crimine, hanno visto 64 persone controllate, di cui 5 con precedenti di polizia, 38 veicoli e 8 esercizi commerciali attenzionati. Sono state elevate 2 sanzioni amministrative per vendita di alcolici a minori di anni 18, per un importo di 800 euro ed effettuati 4 posti di controllo. Questi risultati vanno a sommarsi a quelli della scorsa settimana, con un risultato complessivo di 112 persone sottoposte a controllo, 3 sanzioni al codice della strada, tre denunciati a piede libero.