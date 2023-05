Dopo il murale anche il mausoleo, l'altarino per il ragazzo morto a 300 km/h è abusivo e il Comune lo rimuove

Prima il murale, con tanto di corteo di auto di lusso, poi un mausoleo. Omaggi abusivi per onorare la memoria di Nicholas Orsus Brischetto, il ragazzo di 21 anni morto a 300 chilometri all'ora sul grande raccordo anulare.

Amante dei bolidi, era al volante di una Audi R8 coupé la notte del 18 luglio dello scorso anno. All'altezza del chilometro 37 e 500 del Gra, quando il contachilometri superava - e di molto - il limite di velocità, Nicholas Orsus Brischetto ha perso il controllo dell'auto e l'R8 si è trasformata in una pallina da flipper. Il ragazzo è morto sul colpo.

Nicholas Orsus Brischetto non ha mai nascosto la sua passione per l'alta velocità. Su Tik Tok è semplice trovare suoi "drift" in auto punte sopra i 320 km/h. Un'esaltazione del rischio e dell'alta velocità che anche i suoi amici gli hanno sempre riconosciuto tanto da "omaggiarlo", con corse e sgommate in Ferrari nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorso, poco prima del suo funerale celebrato alla basilica di San Lorenzo fuori le Mura e poi con un murale abusivo, poi rimosso.

Il manufatto abusivo

Da novembre scorso gli omaggi sono proseguiti. Ancora con un abuso. Al cimitero di Prima Porta campeggiava un altarino con tanto di tenda parasole, il nome di Nicholas tra due corone d'oro, una gigantografia con il ragazzo e la sua auto del cuore, del prato finto e una panchina. Tutto davanti al loculo dove è sepolto Nicholas Brischetto. Una composizione con tanto di lampade a led e telecamere.

Ama ne era a conoscenza, eppure solamente oggi il manufatto è stato rimosso con l'ausilio di uomini della polizia locale di Roma Capitale e della polizia di Stato. Le operazioni di rimozione si sono svolte alla presenza dell'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

La vicenda era stata ripresa anche da Fanpage, che riportava anche un'intervista ai familiari del ragazzo nella quale in qualche modo rivendicavano la paternità dell'iniziativa.

Le minacce della famiglia

"L'esistenza del manufatto non autorizzato e addirittura di telecamere - dichiara l'assessora Sabrina Alfonsi a margine delle operazioni di rimozione - era già stata segnalata da personale dell'Ama a novembre dello scorso anno, a seguito di un episodio di minacce da parte di alcuni familiari del defunto a un operaio dell'Ama, accusato a loro dire di aver sottratto alcuni oggetti dalla tomba. In quell'occasione la polizia di Stato, intervenuta su richiesta di Ama, aveva intimato ai familiari la rimozione delle telecamere e delle suppellettili poste all'esterno della tomba, richiesta alla quale evidentemente non è stato dato seguito".

Così oggi, aggiunge l'assessora, il Comune ha deciso di intervenire "innanzi tutto per affermare con forza il principio che tutti, nessuno escluso, sono tenuti a rispettare le norme che regolano la civile convivenza e che i comportamenti che divergono da questo principio non possono essere tollerati", spiega. "Per ripristinare velocemente il decoro del luogo abbiamo eseguito la rimozione attraverso un intervento diretto di Ama. Tutto ciò che è stato rimosso sarà tenuto in custodia da Ama, per essere messo a disposizione dei legittimi proprietari quando vorranno recuperarlo", ha detto Alfonsi aggiungendo di aver chiesto alla direzione generale dell'azienda di "avviare un'indagine interna per verificare se in questa vicenda possano essere ravvisati comportamenti omissivi o non corretti da parte di funzionari e dipendenti".