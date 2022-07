Spengono incendio e trovano il cadavere di un uomo scomparso un anno fa

Ad un anno dalla sua scomparsa Mauro Buttarelli, 59enne conosciuto da tutti come Totò, è stato trovato morto. L'uomo era scomparso il 19 luglio di un anno fa, insieme al suo trattore nei pressi dell’incrocio tra i comuni di Olevano Romano, Genazzano e Paliano.

Ieri quel trattore, il suo, è stato ritrovato in località Lanetto, nel territorio del comune di Olevano Romano. A trovarlo alcuni volontari della protezione civile impegnati a spegnere l'ennesimo incendio di questi giorni. Il ritrovamento a circa 500 metri di distanza da dove era stato visto l'ultima volta, in un fosso. A pochi metri dal mezzo, anche un corpo in avanzato stato di decomposizione.

Il cadavere, era quello di Mauro Buttarelli. La salma è stata ricosciuta da familiari, aiutati anche dai documenti trovati. Le ricerche per trovare Totò erano state incessanti. Poi smisero, si pensò ad un allontanamento volontario. Nel pomeriggio del 4 luglio la drammatica notizia del ritrovamento del suo corpo. Buttarelli portebbe essersi ribaltato con il trattore, finito nel fossato e morto lì, da solo. Saranno le indagini dei carabinieri di Olevano Romano a far luce sulla vicenda.