Mauro Buttarelli scomparso da Olevano Romano dal 19 luglio, ricerche anche con l'elicottero

Sono giorni d'ansia per i familiari di Mauro Buttarelli, 59 anni, scomparso dal 19 luglio da Olevano Romano, quando è stato visto l'ultima volra a bordo di un trattore. L'uomo nativo di Bellegra è molto conosciuto in tutta la zona da Roiate e dintorni.

Le ricerche sono frenetiche, ma ancora non hanno portato a nulla in questi giorni come riporta FrosinoneToday ed hanno visto impiegate decine di persone dai familiari, Polizia Locale, Protezione Civile di Olevano R., Bellegra, Roiate, Croce rossa di Olevano/Bellegra, Unità di Soccorso Alpino regionale, Unità operative Cinofile e da oggi anche i vigili del fuoco di Roma.

In campo anche il Nucleo SAF (Speleo-alpino-fluviale), il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), UCL/TAS (Topografia Applicata al Soccorso), e l'elicottero 145.