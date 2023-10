Maurizio Tani morto sul lavoro allo stabilimento Yokohama: aperto fascicolo in procura

È morto sul lavoro a 63 anni. Ora la procura di Tivoli vuole vederci chiaro e dopo aver disposto l'autopsia ha aperto - come da prassi - un fascicolo d'indagine. La vittima si chiamava Maurizio Tani e viveva a Paterno, poco distante dallo stabilimento Yokohama di Villa Adriana di Tivoll - la ex Pirelli - dove ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 ottobre. L'incidente sul lavoro è avvenuto mentre l'operaio, impiegato per una ditta esterna (la El.Naco Srl) stava lavorando su una piattaforma mobile all'impianto di illuminazione di uno degli edifici della multinazionale dove si producono pneumatici con sede in via Nazionale Tiburtina. Per cause ancora da accertare Maurizio Tani ha perso il controllo del mezzo da lavoro ed ha impattato contro i tubi di areazione dell'edificio sul quale stava lavorando. È morto sul colpo.

Maurizio Tani morto in un incidente sul lavoro

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri della stazione di Tivoli e gli ispettori del lavoro Spresal della Asl Roma 5. Informata la procura di Tivoli gli investigatori dell'Arma hanno disposto il sequestro del mezzo da lavoro dove si trovava Maurizio Tani. Recuperata la salma è stata traslata all'istituto di medicina de La Sapienza di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Le indagini mirano a ricostruire l'esatta dinamica della morte bianca. Non si esclude nessuna pista, compresa quella del possibile malore prima dell'impatto fatale.

Il cordoglio della Regione Lazio

"A Tivoli l'ennesimo morto sul lavoro. Faremo di tutto per evitare che altri fatti come questi accadano. Un pensiero all'operaio e il profondo cordoglio della Regione Lazio alla sua famiglia". Le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Vicinanza ai familiari di Maurizio Tani sono stati espressi anche da Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, all’Università alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio: "Alla famiglia all’operaio che ha tragicamente perso la vita sul lavoro a Tivoli le mie più sentite condoglianze e vicinanza personale. Queste sono notizie che non vorremmo mai leggere, non si può morire nell’esercizio della propria professione. Come Regione Lazio stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti, anche sul piano della formazione, affinché la prevenzione e la sicurezza non siano un’ipotesi ma una certezza a garanzia dell’incolumità di ogni singola persona".

"Le mie più sentite condoglianze alla famiglia del lavoratore morto ieri a Tivoli”. Con queste parole Marco Bertucci, presidente della commissione Bilancio del consiglio Regionale del Lazio, commenta il tragico fatto avvenuto ieri, quando un operaio ha perso la vita durante il lavoro. "Formazione, sensibilizzazione, dialogo con le imprese, con le organizzazioni sindacali e con le istituzioni, in primis con il ministro del Lavoro Marina Calderone, controlli puntuali sul rispetto delle normative vigenti, questo è quello che dobbiamo continuare a mettere in campo come amministrazione regionale: da parte mia e della Regione tutta, come ha già affermato il presidente Rocca, massima attenzione e massimo impegno per porre fine a quella che è diventata una vera e propria piaga, non soltanto nel Lazio. Quello della sicurezza sul lavoro è un tema che è stato fin da subito tra i primi posti della nostra agenda politica, e siamo chiamati a fare sempre di più".

Lazio terna regione in Italia per morti sul lavoro

“Troppo elevato è il numero di incidenti sul lavoro nel Lazio e nell’area metropolitana di Roma, e il Lazio è la terza regione per numero di morti in occasione di lavoro quest’anno, 36 da gennaio a luglio, su un totale di 559 vittime in tutto il Paese - dichiara in una nota il vicesindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna -. L’area metropolitana, dalla cintura capitolina alle zone più esterne, comprende importanti distretti industriali, così come tantissime aree di lavoro agricolo, che coinvolgono migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori. Siamo vicini alla famiglia dell’operaio ucciso ieri allo stabilimento di pneumatici ex Pirelli, oggi Yokohama, ultima vittima di una lunga serie che abbiamo tutti il dovere di invertire. Morire di lavoro è un ossimoro: le istituzioni pubbliche, a tutti i livelli, non devono limitarsi a normare la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma garantirne gli effettivi controlli, così come le singole realtà imprenditoriali devono fare della sicurezza non una voce di costo ma un principio imprescindibile di responsabilità, a salvaguardia delle vite umane. La vittima di ieri aveva 63 anni, proprio la fascia d’età più colpita da incidenti mortali sul lavoro. È nostro dovere, specie in un momento di grande rilancio e grandi opere, come quelle legate alle risorse straordinarie di PNRR e Giubileo, così come all’interno delle direttrici di sviluppo economico su cui il nostro Ente è tornato ad a torna ad avere un ruolo strategico, essere, da istituzione pubblica, garante, in ogni modo possibile, della vita e della salute di ogni cittadino e cittadina che amministra”.

I sindacati

A lanciare l'allarme i sindacati: “Ancora un lavoratore e ancora un operaio impiegato in una ditta esterna - dichiarano in una nota Elena Petrosini e Alessandro Borioni, rispettivamente segretaria nazionale della Filctem-Cgil e segretario generale della Filctem Cgil Roma Lazio -. È una tragedia immane che dobbiamo contrastare in ogni modo, chiediamo che gli inquirenti facciano rapidamente chiarezza sull’accaduto".