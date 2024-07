Maurizio Di Pasquale morto nel deposito Atac: si indaga per omicidio colposo

In condizioni irreversibili sin dal momento dell'incidente 24 ore dopo è arrivata la conferma ufficiale del decesso di Maurizio Di Pasquale, il lavoratore Atac morto dopo essere caduto un in ponte a fossa alla rimessa dei bus di Tor Vergata. Una morte sul luogo di lavoro che ha sollevato polemiche sulle morti bianche trovando la levata di scudi dei sindacati, che hanno indetto uno sciopero di 8 ore mentre il collega era ancora nel reparto di terapia intensiva del policlinico Tor Vergata. Un decesso su cui sono ancora in corso le indagini della procura di Roma che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo.

Le indagini sulla morte di Maurizio Di Pasquale

Sull'incidente proseguono a ritmo spedito le indagini dei carabinieri della compagnia di Frasati. Sequestrata la buca dove il 63enne residente nel comune di Guidonia Montecelio è precipitato per cause ancora al vaglio degli inquirenti, i militari dell'Arma hanno eseguito diversi sopralluoghi sia con il magistrato di turno che con gli ispettore Spresal. Ascoltati alcuni colleghi di Maurizio Di Pasquale, l'azienda dei trasporti romana si è messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, avviando al contempo una indagine interna.

La caduta nella buca

Ex autista riqualificato, Di Pasquale era quello che gergalmente gi autoferrotranvieri definiscono "addetto alla stecca" (l'impiegato che prepara i turni per gli autisti) ma non è ancora chiaro perché si trovasse nella rimessa dove non era autorizzato a entrare. L'ufficio dello "steccarolo" è una sorta di gabbiotto, con un ingresso indipendente dall'officina, ma adiacente alla fossa dove la quale il 63enne è precipitato. Una rimessa dove la quale il lavoratore non si sarebbe dovuto trovare. Aspetto importante sul quale sono in corso tutti i dovuti accertamenti. Di turno di notte, alle 6:00 di mercoledì, poco prima di staccare, il dipendente Atac è precipitato nella fossa dove si calano i meccanici delle officine per eseguire gli interventi di manutenzione degli autobus. Una caduta violenta, nel corso della quale il'addetto al servizio ha sbattuto violentemente la testa, perdendo conoscenza.

Il ricordo dei colleghi

Trasportato in condizioni disperate al policlinico Tor Vergata, nonostante la morte cerebrale, il decesso è stato dichiarato il giorno successivo, dopo che gli stessi colleghi hanno ricordato Maurizio Di Pasquale deponendo un mazzo di fiori al deposito Atac di Roma est. Svolti ulteriori sopralluoghi starà ora agli inquirenti ricostruire le cause che hanno determinato la morte dell'uomo.