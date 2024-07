Maurizio Di Pasquale, sciopero dopo la tragedia del deposito Atac. I punti da chiarire

Una tragedia con diversi punti da chiarire. Mentre al policlinico Tor Vergata si attende il passaggio burocratico della dichiarazione del passaggio da morte cerebrale a decesso, in Atac è una giornata di rabbia, dolore e sciopero. Sì, perché i colleghi di Maurizio De Pasquale nel tardo pomeriggio di ieri hanno proclamato un'agitazione di otto ore. Alla spicciolata le varie sigle si sono unite e oggi i mezzi in città sono praticamente fermi. Gli autoferrotranvieri stamattina si sono riuniti proprio al deposito di via di Tor Vergata 193 ponendo un fiore per "l'addetto alla stecca", come viene gergalmente definita l'occupazione del lavoratore che viveva nel comune di Guidonia Montecelio.

La rabbia dei sindacati

Proprio i sindacati hanno tuonato, sottolinenando "l'ennesina dimostrazione della necessità urgente di interventi concreti per la sicurezza dei lavoratori". Appello di Paolo Capone e Gaetano Di Felice, segretario generale e regionale Ugl Lazio a cui si è aggiunto anche quello dei segretari generali di Cgil Cisl e Uil di Roma e Lazio Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica: "Ormai sono quasi 40 le persone che dall'inizio dell'anno sono morte sul lavoro nella nostra regione. Una strage che può essere fermata solo con quell'impegno comune da parte delle istituzioni, delle forze produttive e sociali di cui hanno bisogno le lavoratrici e i lavoratori. Al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, chiediamo di convocarci con urgenza perché questo non è il primo grave incidente che riguarda un'importante azienda municipalizzata della Capitale e servono risposte affinché sul diritto alla salute e la sicurezza si ponga la giusta attenzione".

Le indagini

Un incidente sul luogo di lavoro i cui contorni restano ancora da chiarire. In condizioni gravissime Maurizio Di Pasquale dopo essere caduto in una fossa di ispezione destinata alla manutenzione dei bus ha sbattuto violentemente il capo, perdendo da subito conoscenza. Trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata è stato dichiarato in gergo medico cerebralmente compromesso.

La tragedia del deposito Atac di Tor Vergata

Ex autista riqualificato, Maurizio Di Pasquale era residente a Guidonia Montecelio. Un impiegato, come riferito sin da subito, addetto alla preparazione del servizio, "alla stecca", come viene definito dagli autoferrotranvieri, per via del lungo foglio che il lavoratore impegnato un questo servizio porta fra le mani, "una stecca" appunto. In pratica l'impiegato che prepara i turni per gli autisti. Montante di notte, alle 6:00 stava terminando il suo turno quando è precipitato in un ponte a fossa. A soccorrerlo per primi sono stati gli stessi colleghi che hanno poi richiesto l'intervento al 112. Poi la corsa al reparto di terapia intensiva del vicino policlinico universitario dove è stata poi dichiarata la morte cerebrale. Atac ha poi diffuso una nota nella quale si legge che "l'azienda si è messa pienamente a disposizione degli organi investigativi per contribuire ad accertare la dinamica e le cause del gravissimo evento".

Il sopralluogo

Officina meccanica dove è avvenuta la tragedia all'interno della quale l'addetto alla preparazione del servizio non era autorizzato a entrare. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti gli ispettori Spresal del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della Asl competente. Resta infatti da accertare se l'area fosse segnalata secondo le norme previste dalla legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L'ufficio dell'uomo è infatti una sorta di gabbiotto, con un ingresso indipendente dall'officina, ma adiacente. Una rimessa dove la quale il lavoratore non sarebbe stato autorizzato a entrare. Aspetto importante sul quale sono in corso tutti i dovuti accertamenti. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Tor Vergata e della compagnia di Frascati.

"Nell'esprimere sgomento per l'accaduto e vicinanza alla famiglia del dipendente Atac, vittima dell'incidente nella rimessa di Tor Vergata, mi preme sottolineare che l'azienda e le forze dell'ordine sono al lavoro per capire l'effettiva dinamica dell'evento, escludendo che si sia trattato di incidente sul lavoro", la dichiarazione dell'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, che conclude: "Auspichiamo pertanto di poter avere risposte certe in tempi brevi".