Mattone dall'alto contro gli operatori ecologici, danneggiata spazzatrice Ama

Era già capitato qualche mese fa sulla stessa strada. Nel mirino di ignoti gli operatori ecologici in servizio nella zona di Fonte Ostiense, vittime di oggetti lanciati dall'alto nella zona degli ex ponti del Laurentino 38.

I fatti poco dopo le 15:00 di martedì 2 maggio. In particolare mentre uno spazzino stava effettuando a ridotta velocità la pulizia del marciapiede lato carreggiata di viale Ignazio Silone, con mezzo spazzatrice stradale, dal 5° ponte di via Beppe Fenoglio ignoti hanno lasciato cadere un mattone che impattando sulla parte superiore del parabrezza ha mandato in frantumi il vetro e danneggiato la scocca.

Spevantato ma illeso l'operatore ecologico ha quindi richiesto l'intervento al 112. Danneggiata ma marciante la spazzatrice è stata quindi riportata in deposito. Sul posto per risalire a chi ha lanciato il mattone i carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli che già erano intervenuti qualche mese fa per un episodio simile sulla stessa strada del IX municipio Eur.