Matteo Quaglini, Palombara in lutto per la morte del giornalista noto nelle tv e radio romane

Palombara Sabina e il mondo del giornalismo sportivo di Roma sono in lutto per la morte di Matteo Quaglini. Quarantuno anni, Quaglini era molto conosciuto per le sue apparizioni come opinionista sportivo e per le sue collaborazioni con tv e radio, come Tele Roma 56, Radio Roma e Radio Italia Anni 60. Aveva lavorato nelle trasmissioni tv condotte da Michele Plastino e Lamberto Giorgi.

Matteo Quaglini è morto il 21 dicembre sera in ospedale. Questa estate aveva scoperto di avere un male incurabile, ha lottato, ma non ce l'ha fatta. Matteo Quaglini aveva lavorato e lavorava ancora, fino agli ultimi giorni. In molti sui social lo hanno ricordato.

"Un giovane e bravissimo giornalista ci ha appena lasciato", scrive Teresa. "Matteo è stato una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Ricordo la sua grande passione per la storia che arricchiva il suo lavoro, l'amore per il calcio e per la sua terra che raccontava con orgoglio", il pensiero di Salvatore. "Con il suo Eco della Sabina ci ha sempre tenuti informati sugli accadimenti del nostro territorio con puntualità e grande garbo", lo ricorda Aldo.

Anche il Roma club Palombara "esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Matteo Quaglini. Alla famiglia, ai parenti vanno le nostre sentite condoglianze". Cesara aggiunge: "Eri la persona più educata, gentile, onesta, intelligente e acculturata che io abbia mai conosciuto. Un animo troppo nobile per questa terra così arida. Il tuo sorriso contagioso riecheggerà nei miei ricordi per sempre, come le cene, le chiacchiere e i tanti nostri discorsi".

"Un giornalista preparato, educato, mai sopra le righe, privo di supponenza, ma parimenti ficcante. Non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, ma ho avuto la soddisfazione di seguirlo più volte in una nota trasmissione sportiva del grande Lamberto Giorgi", il post di Massimo su Facebook.