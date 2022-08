Il "principe" diventato sicario e assoldato dal boss della Gomorra albanese

Il polo, un padre dalle origini nobili, diverse case tra le sue proprietà tra cui una a Roma Nord e una all'Olgiata, nonché vari bed and breakfast a due passi dal Vaticano e un circolo. Ma anche le amicizie con la destra estrema romana, le conoscenze con personaggi come Massimo Carminati e i contatti con la criminalità organizzata, tra cui spicca il rapporto "lavoro" instaurato con Elvis Demce, il protagonista più cruento della Gomorra albanese raccontata dalle indagini e noto negli ambienti perché si faceva chiamare "Dio".

È questa la doppia vita di Matteo Costacurta, romano di 38 anni, balzato alle cronache per una brutta storia. Una storia che sarebbe potuta finire in tragedia e che, solamente per un caso, è stata declassata - per così dire - in un tentato omicidio. A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri di Ostia. L'agguato, invece, si consumò il 22 ottobre del 2020, ad Acilia alle 19 circa.

L'agguato ad Acilia con l'ex calciatore e il boss albanese

A.M., classe 1976, dopo essersi fatto un anno di carcere perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga se la prende con chi quella detenzione l'avrebbe dovuta risarcire. Non ricevendo il mantenimento che il presunto proprietario di quello stupefacente, D.G., gli avrebbe dovuto dare per il semplice fatto di esser riuscito a fargli evitare l'arresto, lo perseguita. Appena torna libero va a battere cassa. Lo picchia e prova a estorcergli denaro: 40 mila euro pagabili in rate mensili da mille euro.

D.G., anche lui di Acilia, non vuole accettare la situazione e chiede aiuto ad un amico, l'ex calciatore Alessandro Corvesi, in passato arrestato con 27 chili di cocaina e - soprattutto - braccio destro di Elvis Demce, un nome noto nella mala albanese a Roma, di quelli che fanno paura. Sono loro che, dietro compenso, avrebbero dovuto trovare chi avrebbe ammazzato A.M..

Chi è Matteo Costacurta detto "Principe" e "San Pietro"

Demce annusa l'affare e non si tira indietro. Sa già a chi rivolgersi e chiede 45 mila euro per il lavoro: 15 mila che si sarebbe tenuto lui, senza dire nulla a Corvesi, e le restanti 30 mila da dividere tra il killer e chi avrebbe guidato la moto durante l'omicidio. "Lo mannamo a giocà a briscola e tresette co' San Pietro", dice Demce a Corvesi.

Ma chi è "San Pietro"? È uno dei soprannomi di Matteo Costacurta. Negli ambienti romani, infatti, il 38enne è noto come "Principe", per le origini nobili del padre, ma anche come "San Pietro" perché i B&B che possiede sono proprio in quella zona di Roma. Un rampollo che, però, ha una doppia vita. Nel 2008 fu arrestato a Milano, dove viveva all'epoca, per lesioni personali e danneggiamento. Fatti per i quali, dopo il giudizio abbreviato, ha riportato una condanna definitiva a 2 anni e 8 mesi. Ma il suo nome, com'è finito tra i candidati a ruolo di sicario nel sottobosco della criminalità romana? Difficile a dirsi.

La lista di sicari

Secondo fonti investigative interpellate da RomaToday, non è escluso che i pezzi grossi della mala che comandano Roma, avrebbero una sorta di elenco di nomi di persone che si rendono disponibili per questo tipo di reati. D'altronde il "Principe" Costacurta quasi si eccita quando lo chiamano per uccidere un uomo e ricevere indietro appena 30 mila euro: "Non vedo l'ora di portare a termine l'incarico. Ha una grandissima faccia di m…, durerà poco". Un parallelismo che ricorda per certi versi l'ingaggio di Raul Esteban Calderon, il killer assoldato per uccidere Fabrizio Piscitelli, più conosciuto come Diabolik.

Il "Principe" è un cane sciolto. Anche Demce, intercettato mentre parla con un uomo, lo etichetta: "C'ha qualche problema serio". Secondo quanto ricostruito da carabinieri e procura di Roma, nei giorni precedenti al tentato omicidio di A.M., Corvesi aveva incontrato il "Principe" in un noto bar a pochi metri dal Colosseo Quadrato, all'Eur. Un incontro per mostrargli la foto del bersaglio e i luoghi indacati per commettere l'agguato. Il giorno del tentato omicidio, il 22 ottobre 2020, la cellula telefonica di Costacurta si spegne per tre ore. Proprio nella zona dell'agguato.

Matteo Costacurta assoldato per uccidere

Secondo chi ha indagato il 38enne deve "ritenersi il vero e proprio sicario e non il conducente dello scooter (che non è stato ancora identificato)" perché è lui l'unico soggetto menzionato da D.G., Corvesi e Demce con i soprannomi di "Principe" e "San Pietro", perché è colui che riceve il denaro pattuito come compenso, perché a lui viene recapitata la foto del bersaglio, che non avrebbe dovuto mancare e perché nell'osservare la foto si compiace che A.M. avesse "una brutta faccia" dichiarando che non vedeva l'ora di portare a termine l'agguato.

"Ora facciamo passare 5/6 giorni per le registrazioni delle telecamere attacchiamo subito. Stai tranquillo che questo dura poco. Non vedo l'ora", scriveva in chat Costacurta. I killer pianificano l'agguato proprio insieme a Demce. Nonostante il blitz sia stato pianificato nel dettaglio A.M. si salva. Un proiettile gli sfiora il cuore. Verrà operato al San Camillo, dimesso con 45 giorni di prognosi.