Mezzo milione di euro nascosto nel materasso grazie ai permessi di soggiorno truffa

Un materasso con quasi mezzo milione di euro in banconote. Dormiva sopra la sua truffa un 40enne bengalese accusato di aver raggirato decine di suoi connazionali, promettendo loro documenti poi rivelatesi falsi. E su quel raggiro dormiva sonni tranquilli. A rovinarglieli una delle vittime che ha deciso di rivolgersi alla polizia locale di Roma Capitale raccontando l'operato del 40enne.

In particolare, secondo quanto accertato nel corso delle indagini, il bengalese agganciava le proprie vittime in un bar in zona Esquilino. Si trattava, nella maggior parte dei casi, di persone arrivate da poco in Italia, che spesso non parlavano la nostra lingua e naturalmente erano prive di documenti. Individuata le vittime, le avvicinava, entrava in amicizia con loro e scattava la promessa: l'agognato permesso di soggiorno, per poter vivere e lavorare in Italia. Carte che però non erano gratis, anzi: i bengalesi sborsavano migliaia di euro, ricevendo in cambio documentazione per lo più falsa.

I malcapitati lo capivano a giochi fatti, quando entravano nel circuito burocratico italiano: una richiesta all'ambasciata, una residenza al municipio, un sussidio.

E quando si accorgevano di essere stati truffati venivano minacciati per evitare che sporgessero denuncia.

A scoperchiare il vaso di pandora un ragazzo che, senza temere le minacce, ha trovato la forza di denunciare il raggiro. Il giovane, in particolare, a seguito di una richiesta in ambasciata, aveva scoperto come quanto in suo possesso non fosse altro che carta straccia. E come lui, anche altri erano finiti nella trappola. La sua circostanziata denunciata segnalava anche altre vittime. Raccolti gli indizi, gli agenti del IV gruppo Tiburtino hanno fatto scattare la perquisizione, trovando a casa del 40enne, nascosti nel materasso, 470.000 euro. L'uomo è stato denunciato e dovrà rispondere di truffa aggravata e falso. L'indagine è però continua e potrebbe portare ad ulteriori sviluppi. In particolare si cercano altri soldi e i complici dell'uomo.