La procura indaga per omicidio colposo per la morte dell'operaio di 23 anni

La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla tragica morte di Massimo Pezza, 23 anni. Il giovane lavorate ha perso la vita nella mattinata di venerdì 20 gennaio, in una azienda per lo smaltimento dei rifiuti a Fonte Nuova, vicino a Roma.

L'indagine, secondo quanto si apprende, è al momento a carico di ignoti. A coordinare l'operazione è il procuratore Francesco Menditto. Nel frattempo i carabinieri della locale stazione di Mentana hanno ascoltato i responsabili del deposito dove lavorava Massimo Pezza.

La prima ricostruzione

L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 6.30 in una ditta di smaltimento di rifiuti situata in via Stella Polare. Secondo quanto ricostruito fino a ora, il giovane è rimasto ucciso da una lastra di cemento che si è staccata dopo essere stata colpita dalla gru del mezzo su cui viaggiava la vittima. È morto sul colpo. È stata disposta l'autopsia sul corpo del lavoratore, trasferito presso l'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli di Roma.

I commenti politici

Sull'ennesima tragedia sul lavoro sono intervenute la sigle sindacali di Cgil di Roma e del Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio. Anche la politica ha fatto sentire la propria voce. "La nostra priorità sarà continuare a investire nel lavoro di qualità, regole condivise su salute e sicurezza e politiche attive per creare nuova e buona occupazione con maggiori diritti e tutele", il commento della presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio Eleonora Mattia, candidata del Pd alle Regionali.

"Dopo le battaglie su parità salariale, servizi educativi ed equo compenso - aggiunge - molto c'è ancora da fare". "La notizia conferma la necessità di continuare lungo la strada della promozione della cultura della sicurezza sul lavoro e della prevenzione", il pensieero del viceministro FdI del lavoro, Maria Teresa Bellucci.

"Un obiettivo - riprende - che questo governo ha espresso a chiare lettere nell'incontro con le parti sociali e datoriali, un atto doveroso che dovrà essere condotto coinvolgendo anche le regioni, le imprese e le associazioni di categoria".