Donna sta per partorire in strada, il tassista eroe la soccorre e la fa arrivare in tempo in ospedale

“Un minuto in più ed avrebbe partorito direttamente sul taxi”. Era l’alba di mercoledì 27 settembre. Alle 5:40, Massimo Manni, tassista del 3570, riceveva una chiamata per un servizio su via Fosso del Poggio, sulla via Cassia. Arrivato a destinazione vedeva un uomo sbracciarsi sul ciglio della strada. Lì cominciava un’avventura che “Varese59”, 60enne con più di 31 anni di servizio alle spalle, ricorderà per tutta la vita. Il tassista, infatti, è riuscito a far arrivare in ospedale una donna che stava invece partorendo sul ciglio della strada. Al momento in cui la futura mamma è salita sul mezzo, infatti, il bambino aveva già la testa completamente di fuori.

La chiamata

“Mi è capitato di tutta nella mia lunga carriera ma mai una signora che partorisse quasi sul mio taxi” racconta Massimo a RomaToday. Anche 24 ore dopo quanto accaduto, il tassista continua ad emozionarsi nel rivivere quell’esperienza. “E pensare – ci dice – che ho anche fatto il portantino al Gemelli in passato, quindi era comunque avvezzo a certe cose pur essendo passati tantissimi anni”.

Come detto, quando Massimo ha risposto alla chiamata era arrivato nel giro di un minuto su una traversa di via Fosso del Poggio: “Una via stretta, dalla quale per uscire devi per forza andare in retromarcia. Da lontano, mentre mi avvicinavo, ho visto quest’uomo sbracciarsi. Vicino c’era una donna seduta a terra e non capivo cosa stesse accadendo” racconta Massimo che, ovviamente, aveva pensato subito ad un malore.

La corsa verso Villa San Pietro

“Ho subito chiesto, capendo che c’era qualcosa che non andava, perché non avessero chiamato il 118. Si trattava di due cittadini stranieri che non parlavano molto bene la nostra lingua. Il marito mi ha detto che aveva chiamato i soccorsi ma, probabilmente, non aveva spiegato la gravità della situazione”. Cosa che, invece, Massimo, lì presente, capiva benissimo. “Ho messo dei teli sul sedile posteriore dove la donna si è sdraiata di lato visto che non poteva stare seduta. Il bambino stava già uscendo. Quando me ne sono accorto ho fatto retromarcia di corsa e in circa quattro minuti, abbagliando, suonando e tenendo accese le quattro frecce, sono arrivato al pronto soccorso di Villa San Pietro".

L’arrivo in ospedale

Arrivati in pronto soccorso la situazione era già precipitata. “Per far scendere la signora ho cercato di prenderla per le gambe per farla venire giù e, in pratica, mi sono trovato faccia a faccia col bambino – racconta Massimo – sono entrato allora in ospedale ed ho chiamato due infermiere che sono uscite fuori e ci hanno dato una mano”. Il bimbo, un maschietto, aveva troppa voglia di nascere. Non c’è stato tempo di portare la mamma in sala operatoria: il parto è avvenuto in terra, vicino al taxi di Massimo.

Lieto fine

Dopo un’altra serie di manovre, alla fine i sanitari sono riusciti a mettere mamma e bimbo, ancora attaccati col cordone ombelicale, su una lettiga per entrare in ospedale. “Il papà ha cominciato a ridere dalla felicità e mi ha abbracciato per ringraziarmi. Per scherzare, ma neanche tanto, prima di andarmene gli ho detto che avrebbe dovuto chiamare il bimbo come me. Lui mi ha detto che lo farà ma questo mi importa poco, è stata un’esperienza incredibile”. Talmente forte che Massimo ha deciso che andrà a trovarli: "Ho visto dove abitano, voglio far passare qualche giorno e poi andarli a salutare"

Rischi

Bisogna sottolineare come Massimo abbia rischiato nel fare quello che ha fatto. Di norma, infatti, avrebbe dovuto chiamare un’ambulanza: “Qualsiasi cosa accade nella mia macchina è mia responsabilità. Rischiavo una sospensione della licenza a due anni dalla pensione – dice – ma non potevo lasciare lì quelle persone. Ho una nipotina, non ci ho pensato un attimo ad aiutarli. Si parla tanto male dei tassisti ma in molti non sanno, ad esempio, che molti colleghi a bordo hanno anche il defibrillatore”.