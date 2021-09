Il regista tv Massimo Manni trovato morto in casa, si indaga per omicidio

È giallo a Roma per la morte di Massimo Manni, noto regista tv di La7, trovato morto in casa nel suo appartamento a due passi da piazzale Clodio, in zona Prati. A dare l'allarme è stata la sorella che aveva un appuntamento con Manni nel pomeriggio di giovedì. Alle 19:30 circa, quindi, la macabra scoperta fatta proprio dai familiari. I primi ad arrivare nell'appartamento, i medici del personale del 118 che hanno accertato il decesso del regista di 61 anni, sul letto, in posizione supina.

Sul posto sono così arrivati gli investigatori del Commissariato Prati e della squadra della Scientifica. In camera da letto e in un'altra stanza, sono state trovare tracce di sangue. Un elemento che ha portato la polizia di Stato ad allertare la Procura della Repubblica che ha aperto subito un fascicolo con l'ipotesi di omicidio. Il pm di turno Francesco Saverio Musolino ha disposto l'autopsia.

Stando alle prime testimonianze raccolte, la porta non era chiusa a chiave, ma sulla serratura non sembrerebbero esserci segni di scasso. L'appartamento è però stato trovato in disordine. Gli esperti della scientifica, accorsi sul posto, hanno rinvenuto diverse tracce di sangue. Chi indaga non esclude neanche l'ipotesi che Manni possa aver avuto un malore ed essere caduto in casa, procurandosi così feriti che lo avrebbero fatto sanguinare. Ipotesi, al momento, tutte al vaglio.

"Mio fratello aveva una serie di problemi di salute, da tempo. L'ho visto l'ultima volta il pomeriggio precedente al ritrovamento del corpo. Ora attendiamo l'autopsia che si fa in questi casi. Per noi questo è il momento del lutto, del dolore", ha detto all'Adnkronos, Valeria la sorella di Massimo Manni.

La vittima era molto noto negli ambienti televisivi. Massimo Manni ha guidato la regia del Processo di Aldo Biscardi e di Otto e mezzo. Ieri pomeriggio si sarebbe dovuto incontrare con la sorella e quando non si è presentato all'appuntamento è scattato l'allarme.