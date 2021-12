Arrestato Massimo Ferrero, il 'Viperetta' nei guai per un'inchiesta su reati societari e bancarotta

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola, nel Cosentino, per reati societari e bancarotta. La squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari secondo quanto apprende Ansa.

Nel 2018 Ferrero era già finito nel mirino della Guardia di Finanza. Romano, è cresciuto nel quartiere popolare di Testaccio. Soprannominato Er Viperetta, secondo il suo racconto questo soprannome non ha una connotazione negativa, essendogli stato dato da Monica Vitti, dopo aver difeso l'attrice, nonostante la sua piccola statura, da un aggressore.