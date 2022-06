I dubbi e gli interrogativi sulla morte del broker Massimo Bochicchio

La notizia ha iniziato a diffondersi domenica pomeriggio, e anche nella morte il nome di Massimo Bochicchio sembra destinato a far discutere. Il broker 56enne è morto in un incidente stradale il giorno prima dell’udienza del processo che lo vede imputato per riciclaggio e attività finanziaria abusiva, ma sino a quando il corpo non verrà ufficialmente identificato l’iter giudiziario prosegue, tanto che nel corso dell’udienza di lunedì mattina il giudice ha preso tempo e rinviato a settembre.

Massimo Bochicchio, i resti irriconoscibili dopo lo schianto su via Salaria

"Abbiamo avuto notizie da fonti aperte della morte dell'imputato - ha detto il giudice della settima sezione penale che presiede il processo - e non essendo stato depositato formalmente il certificato di morte, e considerati i tempi necessari, è opportuno aggiornare il processo al 15 settembre". L’avvocato di Bochicchio, Gianluca Tognozzi, ha confermato dal canto suo che il certificato di morte non è ancora disponibile perché non è stato possibile per la famiglia identificare il corpo.

Lo schianto avvenuto su via Salaria intorno alle 12 di domenica, infatti, è stato violentissimo ed è culminato in un incendio: stando a quanto ricostruito degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, Bochicchio era al volante della sua moto Bmw quando, all’altezza dell’aeroporto di Urbe, ha sbandato sulla destra andando a sbattere contro un muro. Nell’urto è scoppiato l’incendio, e le fiamme hanno rapidamente avvolto la moto e il conducente.

All'arrivo dei soccorsi il corpo era ormai carbonizzato: impossibile per il fratello riconoscere con certezza i resti, da qui la decisione di rinviare l'udienza. Per identificare ufficialmente il cadavere sarà necessario infatti, con tutta probabilità, procedere con l’esame del dna, che dovrebbe essere disposto dalla procura non appena verrà inviata l’informativa sull’incidente. E che richiederà tempo.

Le ipotesi sulle cause dell'incidente

Anche le cause dell’incidente sono al vaglio: gli inquirenti ipotizzano che Bochicchio possa avere avuto un malore e sia per questo finito fuori strada, ma non è escluso neppure un guasto alla moto, e anche su questo verranno disposti accertamenti non appena verrà aperto il fascicolo d’indagine. L’ipotesi di reato potrebbe essere istigazione al suicidio, una formulazione che, pur non rispecchiando i sospetti degli inquirenti, si rende necessaria proprio per disporre accertamenti più approfonditi. Sembra invece ormai certo che nell'incidente non siano coinvolti altri veicoli, come riferito agli inquirenti da due diversi testimoni che hanno assistito alla scena.

Resta da capire poi come mai il broker romano si trovasse sulla Salaria domenica pomeriggio all’ora di pranzo. Bochicchio era infatti ai domiciliari dopo l’arresto dello scorso 26 novembre da parte della guardia di finanza: era accusato di avere truffato clienti cui forniva assistenza per investimenti finanziari, tra cui vip e personaggi del mondo dello sport. Tra le vittime che hanno sporto denuncia ci sono anche l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, l'ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi e l'ex mister dell'Inter Antonio Conte, che avrebbe investito, tramite il fratello, circa 24 milioni di euro.

Il gip aveva disposto ai danni di Bochicchio anche un sequestro preventivo di circa 70 milioni di euro, mettendo i sigilli anche alla sua casa a Cortina. Secondo l'accusa, il broker aveva promesso plusvalenze stellari facendo invece svanire centinaia di milioni di euro. Ex banchiere e consulente finanziario di vip e sportivi, le indagini sul suo operato erano partite dopo le denunce dei truffati e avevano portato al rinvio a giudizio e all'apertura del processo.

“È opportuno fugare ogni dubbio, e credo che la procura voglia disporre tutti gli accertamenti necessari”, ha detto lunedì mattina a margine dell’udienza l'avvocato Cesare Placanica, che difende 14 parti civili, tra cui El Shaarawy e Conte.