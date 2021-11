Commissario di polizia morto di Covid, l'addio dei colleghi: "Tra un anno sarebbe andato in pensione"

Occhi lucidi e lunghi applaudi sia all'entrata che all'uscita del feretro. La polizia di Stato si è stretta come una grande famiglia, intorno ai figli, alla compagna, ai familiari, ai colleghi ed amici di Massimo Biazzetti morto a 59 anni.

Il commissario di polizia di Frascati era ricoverato nel reparto di malati gravi del Covid Hospital di Casal Palocco. Biazzetti, secondo quanto si apprende, come da protocollo, aveva effettuato entrambi i vaccini anti Covid 19, nei mesi scorsi. Lascia la compagna agente di polizia locale a Frascati e due figli adolescenti.

Oggi, giorno dei funerali, la polizia di Stato ha voluto ricordarlo anche sui social: "Tra meno di un anno sarebbe andato in pensione, dopo 40 anni di servizio. Non ce l'ha fatta Massimo, che a 59 anni è stato sopraffatto dal Covid in meno di una settimana. A Frascati, Roma, dove il commissario lavorava da qualche anno, era apprezzato da colleghi e cittadini per la sua professionalità ed umanità. Ciao Massimo", il messaggio. Cordoglio anche dalla polizia locale di Frascati dove lavora Sandra Ardito, agente e compagna di Biazzetti: "Il Comando di Polizia Locale di Frascati esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Massimo Biazzetti, commissario della Polizia di Frascati, e compagno di vita della nostra collega Sandra. Esempio di bontà, disponibilità e di onore per l'uniforme che indossava. Ciao Massimo".

Messaggi di cordoglio che si sommano a quello della sindaca di Frascati Francesca Sbardella che, appena appresa la notizia, ha mostrato vicinanza alla famiglia: "Tutta l'Amministrazione comunale di Frascati si stringe attorno alla famiglia, in particolare a Sandra Ardito, sua compagna e nostro agente di Polizia Locale".