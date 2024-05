Massimiliano 'Er Porpetta', chi è l'uomo gambizzato a Corviale. Il punto sulle indagini

Massimiliano Pacchiarotti, 56 anni, è vivo per miracolo. L'uomo che tutti nel quartiere conoscono come 'Er Porpetta', come lui stesso si autodenifisce sui social, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo dopo che un commando composto da almeno tre persone lo ha colpito con una sventagliata di proiettili. Almeno quattro quelli andati a segno ferendolo a tutte e due le gambe.

Le indagini

Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato e la procura di Roma. 'Er Porpetta' era appena rientrato in casa quando il gruppo di fuoco a bordo di una Fiat 500 bianca, si è avvicinato.

I tre, con il volto travisato, hanno aspettato che la vittima rientrasse in casa, quindi hanno fatto fuoco sull'uscio, per poi fuggire via. Pacchiarotti aveva aperto alla porta, credendo di conoscere chi gli aveva appena suonato il campanello. In casa con lui c'era anche la moglie. Le indagini per ricostruire quanto avvenuto sono in corso, ma la pista seguita è quella di un regolamento di conti. Pacchiarotti, già noto alle forze dell'ordine, sarà ascoltato oggi. Così come sarà sentita anche la moglie del 56enne.

Le amicizie pesanti

Tra gli elementi subito balzati all'occhio degli investigatori ci sono le amicizie. D'altronde sui social Pacchiarotti - che di questa storia è vittima - non ha mai nascosto le sue frequentazioni, dai selfie con gli influencer come il 'Brasiliano' e '1727', fino alle foto in famiglia. Tatuaggi sempre ben in vista, così come le croci ricoperte di gioielli.

E tra le amicizie, ce n'è un in particolare, quella con Cristiano Molè, ucciso a 33 anni in un agguato in stile mafioso portato a termine dai sicari in largo Odoardo Tabacchi il 14 gennaio scorso. A meno di 200 metri dall'appartamento di Pacchiarotti. Quando Molè fu assassinato, 'Er Porpetta' fece sentire la sua vicinanza con un post: "Amore de zio riposa in pace, rimarrai per sempre nel mio cuore".

Chi ha ucciso Molè ancora resta senza nome. La pista, in quel caso, è quella di un giro di estorsioni. Il 33enne, ex pugile, forse aveva riscosso debiti a qualcuno di troppo. Investigatori e inquirenti, che lavorano a bocche cucite, stanno cercando di capire anche se ci sia una attinenza tra i due fatti di sangue.