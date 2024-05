Aggredì agenti, Er Brasiliano si accorda per lavori di pubblica utilità. Farà divulgazione contro la droga

Massimiliano Minnocci, conosciuto come 'Er Brasiliano', farà lavori di pubblica utilità. Parlerà di cosa può comportare un abuso di droga e alcol. L'influencer e rapper era accusato di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per un episodio del dicembre 2018, quando una pattuglia della polizia di stato, lo aveva fermato a Pietralata, periferia di Roma, per un controllo.

Oggi il giudice del tribunale Monocratico di Roma ha dato l'ok alla richiesta dell'avvocato Alessandro Marcucci, difensore dell'influencer romano, che altrimenti avrebbe rischiato 8 mesi di reclusione.

Secondo quanto si apprende, Minnocci dovrà svolgere attività di "divulgazione" e "diffusione" delle informazioni riguardo "l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti", oltre ai rischi delle conseguenze "di una vita ai bordi della legalità", se non proprio totalmente fuori. Il tutto per prevenire "il rischio della devianza giovanile o nel caso peggiore nel recupero di una strada", spiega il legale. Il Brasiliano terrà incontri una volta a settimana per 4 ore anche con scolaresche e realtà del territorio come polisportive e palestre.

Chi è Massimiliano Minnocci

Dopo quell'episodio la vita di Minnocci ha avuto una svolta social che raccontò in una video intervista a RomaToday, descrivendo il suo percorso da influencer. Poi una serie di altri guai a Ponza, all'Eur e a Formentera, l'ennesima svolta di vita con il rap e le uscite pubbliche con Michelle Comi, star di OnlyFans, con cui è stato protagonista anche di un video hard, fino alla disavventura a Porto Santo Stefano quando fu fermato dai vigili.

Il dissing con Salvini

Un episodio che ha fatto partire anche un botta e riposta con il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini. Dopo aver letto la notizia, Salvini ha commentato sui suoi social: "Questo (il Brasiliano, ndr) faceva il fenomeno, ubriaco e a tutta velocità, incurante del prossimo… Più che 'influencer' mi sembra un cretino e un pericolo pubblico. Bene il ritiro della patente, mi auguro come minimo che non la veda più per un bel po'".

Il Brasiliano non si è fatto pregare, e ha risposto per le rime: "Co tutti i caxxi che c'avemo in Italia tu stai a pensa a me. Pensa a fa e lavoro tuo e pensa all'impicci che fate voi". Per poi aggiungere: "Ma non è che volevi fa' l'influencer invece che il politico? Perché è come se ci avessi invidia di noi". Un dissing in piena regola.