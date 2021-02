Invaghito dalla massaggiatrice la assume e comincia a perseguitarla, poi prova ad investirla

E’ sempre stata chiara con lui “non ti amo, non voglio corrispondere al tuo sentimento ”. L’uomo, tuttavia un 32enne romano titolare di un centro massaggi in zona Prati, non dando alcuna importanza alla volontà della donna ha maturato nei suoi confronti una vera e propria ossessione.

Si erano conosciuti circa due anni fa quando la donna aveva iniziato a fargli dei massaggi e lui era diventato un suo cliente abituale. Poi è arrivata la proposta di lavoro nel suo centro, quello in zona Prati, dove l’uomo ha iniziato ad importunarla in maniera sempre più insistente, pretendo prestazioni sessuali, senza tuttavia mai riuscire nel suo intento.

Da qui la sua frustrazione. In un episodio risalente al dicembre scorso il 32enne aveva avvisato una sua amica, quella finita in ospedale a seguito dell’investimento, che, se la 41enne si fosse rifiutata ancora di intraprendere una relazione sentimentale, le avrebbe smontato la macchina, cosa poi puntualmente messa in pratica. Solo la minaccia della denuncia da parte della vittima lo aveva convinto a rimontarne i pezzi.

Il 13 febbraio scorso poi l’uomo, particolarmente di mal umore, ha intimato alle due donne di lasciare l’attività. Queste hanno deciso di accontentarlo, l’uomo tuttavia prima di farle andar via ha iniziato a dare pugni sul finestrino della macchina della sua morosa.

Venerdì mattina, infine, l’epilogo di questa storia. L’uomo ha aspettato che la donna uscisse dal dentista accompagnata sempre dalla stessa amica. L’ha aggredita prima verbalmente, poi ha spintonato lei e l’altra, danneggiandole lo specchietto retrovisore della macchina.

Quando poi si è allontanato, le due donne, che nel frattempo hanno chiamato la Polizia, ad un certo punto lo hanno visto sfrecciare a folle velocità verso di loro. La 41enne, con un gesto istintivo è riuscita ad evitare l’impatto ritraendo il corpo tra la sua vettura ed un’altra parcheggiata, l’amica invece, anche se il 32enne ha provato a fermarsi è stata colpita dall’auto, scivolando verso il lato destro della stessa. L’uomo, a questo punto l’ha afferrata dal finestrino lato passeggero e l’ha trascinata per circa 40 metri.

Quando sul posto è arrivata la pattuglia del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, hanno immediatamente attivato i soccorsi per la donna ferita e capito, dal resoconto delle due vittime chi fosse il responsabile, si sono immediatamente messi alla sua ricerca.

Rintracciato all’interno della attività, l’uomo prima di arrendersi ha aggredito due poliziotti uno dei quali è stato refertato con 3 giorni di prognosi. Bloccato, ed identificato in romano di 32 anni è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e atti persecutori.

La donna ferita a seguito dell’investimento, ricoverata in ospedale è stata refertata con una prognosi di 20 giorni.