Obbligo mascherine a Roma: centinaia di persone controllate, lo shopping tra le transenne

Prima domenica di dicembre all’insegna dei controlli anti covid in centro. Le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza nelle zone del Tridente, del quartiere Prati, del quartiere Africano e lungo il litorale romano per verificare l’utilizzo di mascherine ed evitare gli assembramenti, così come disposto dal questore per i giorni in cui è entrata in vigore l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri.

Dopo un sabato “di rodaggio” che non ha fatto registrare particolari criticità, pur con la folla che ha invaso le vie dello shopping per la caccia ai regali di Natale, domenica sono state controllate oltre 800 persone e 28 Green Pass, e sono stati sciolti 19 assembramenti. Staccate anche due sanzioni per le violazioni previste dalla normativa anti-Covid 19 e controllati 44 esercizi commerciali e 20 veicoli.

I servizi anti assembramento sono stati disposti in piazza del Popolo, piazza di Spagna, in piazza Cola di Rienzo e in via Cola di Rienzo, ma anche in via Candia , via Ottaviano e via Giulio Cesare, in viale Libia e viale Eritrea, piazza Gimma, piazza Annibaliano e nelle aree limitrofe. Agli agenti della Polizia di Stato si sono affiancati gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale Roma Capitale e della Protezione Civile. In alcuni punti, come piazza del Popolo, sono state anche montate transenne proprio per evitare assembramenti: poche le persone che non hanno rispettato l’ordinanza, anche se la Protezione Civile ha provveduto a ricordare, tra la folla, la necessità di indossare le mascherine in modo da coprire naso e bocca.

"La Prefettura, la Questura e la Polizia Locale lavoreranno per assicurare il rispetto delle regole - aveva detto il sindaco Gualtieri annunciando la firma dell'ordinanza, lo scorso 1 dicembre - Spetta però innanzitutto alle romane e ai romani con i loro comportamenti e il loro senso di responsabilità, garantire l’applicazione di questa e delle altre fondamentali norme di sicurezza, proteggendo se stessi e gli altri. Per parte nostra, valuteremo gli effetti dell’ordinanza e l’andamento della curva dei contagi, e siamo pronti, se sarà necessario, a rafforzare ulteriormente il provvedimento con un obbligo generalizzato".