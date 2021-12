Primo giorno di shopping con mascherine all'aperto: folla in centro e controlli raddoppiati

Folla nelle vie dello shopping della Capitale, ma quasi tutti rispettosi delle nuove misure adottate per tenere sotto controllo il contagio da coronavirus. Nel sabato di entrata in vigore dell’ordinanza che impone di indossare la mascherina anche all’aperto nelle zone più frequentate sotto Natale, in particolare l’area del Tridente e il quartiere Prati, la forze dell’ordine hanno controllato che non si creassero assembramenti e che tutti indossassero le protezioni come stabilito, senza riscontrare particolari criticità.

L’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri coinvolge via del Corso, via di Ripetta, via del Babuino, piazza di San Lorenzo in Lucina, piazza del Parlamento, piazza San Silvestre, largo Chigi, largo Carlo Goldoni, piazza di Spagna, piazza del Popolo, via della Croce, via dei Condotti, via Borgognona, via Frattina. Le restrizioni valgono anche in via Cola di Rienzo, via Marcantonio Colonna, via Fabio Massimo, piazza Cola di Rienzo, via Ottaviano, viale Giulio Cesare, via Candia, viale Libia.

Tutte zone in cui il rischio assembramento è alto, vista l’alta presenza di negozi, bar e ristoranti, e in cui si sono concentrati i controlli di polizia di Stato, carabinieri, polizia Locale e Guardia di Finanza. In alcuni punti sono anche state installate delle transenne per regolamentare gli accessi, e la Protezione Civile in diverse occasioni è intervenuta per ricordare di indossare la mascherina correttamente coprendo naso e bocca a chi la teneva abbassata, pur tenendola sul viso.

L’amministrazione capitolina d’altronde ha chiarito che, tenuto anche conto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, "l'obbligo all'uso della mascherina va applicato in modo rigoroso in tutte le zone dove si possono verificare assembramenti e affollamenti (altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all'aperto) dove, in accordo con il Prefetto e i vertici delle Forze dell'Ordine, verranno rafforzati i controlli".

L’ordinanza resta in vigore sino almeno al 31 dicembre 2021, e non è escluso che l’amministrazione decida di estenderla ad altre zone nel caso in cui si dovessero riscontrare situazioni problematiche. Sabato però turisti e romani non hanno sgarrato: tutti con la mascherina sul viso, e soltanto in alcuni casi le forze dell’ordine sono dovute intervenire per chiedere che fosse sollevata a coprire sia il naso sia la bocca. I negozi delle vie dello shopping sono stati comunque presi d’assalto, e le vie del Tridente si sono popolate di persone a caccia di regali consapevoli dell’obbligo di dover indossare le protezioni.

Gli occhi sono ora puntati sui prossimi giorni, in particolare sull’8 dicembre, l’Immacolata, giorno in cui verrà acceso sia l’albero di Natale a piazza Venezia sia le luminarie di via del Corso in una cerimonia di “via ai festeggiamenti natalizi” cui parteciperà il sindaco Roberto Gualtieri.