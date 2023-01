Femminicidio a Roma, donna uccisa a colpi di pistola fuori dal ristorante

Femminicidio a Roma. Una donna di 34 anni, Martina Scialdone, è stata uccisa a colpi di pistola davanti a un ristorante in zona Furio Camillo nella tarda serata di venerdì 13 gennaio. Il presunto responsabile, un uomo di 61 anni fuggito con l'auto subito dopo l'omicidio, è stato fermato poco dopo dalla polizia.

La ricostruzione: l'omicidio dopo una discussione nel ristorante

L’omicidio è avvenuto all’altezza del civico 42 di viale Amelia intorno alle 23. Stando alle prime, sommarie informazioni, la vittima stava cenando all’interno del ristorante quando è nata una discussione con il 61enne, con cui aveva un relazione. La lite si è fatta sempre più animata e i due sono usciti dal locale: una volta fuori, l'uomo ha estratto la pistola e ha fatto fuoco colpendo Scialdone al petto.

A chiamare il 112 sono stati i clienti del ristorante, che hanno visto la 34enne accasciarsi sulla strada. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimare la 34enne, avvocata nella Capitale, da parte dei soccorritori del 118: la ferita era troppo grave, e la donna è morta sul posto. Poco dopo gli agenti delle volanti, arrivati rapidamente sul posto perché impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno individuato e fermato il 61enne in zona Fidene.

L'indagine è affidata alla squadra mobiile e al pool anti violenza della procura, che è già al lavoro sugli elementi acquisiti. Al vaglio le testimonianze dei clienti e dei gestori del ristorante.

L'assessora Lucarelli: "Scioccata dalla violenza e dalla brutalità"

Sull'accaduto è intervenuta, sabato mattina, l’assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli, che si è detta "scioccata per la violenza e la brutalità del femminicidio che si è consumato ieri sera".

"Una donna uccisa dall’ex compagno a colpi di pistola non può lasciarci indifferenti - prosegue Lucarelli - Voglio complimentarmi con il questore Belfiore e i suoi uomini che in poche ore hanno arrestato il killer. Resta la tragedia e la rabbia per l’ennesima donna uccisa. Non ci sono parole per commentare questo delitto, ma solo tanto dolore".

Aggiornato alle 12.32 con il nome della vittima