Martina Scialdone: dal ristorante la telefonata al 112, mezz'ora dopo l'omicidio

Quei momenti sono stati concitati. Prima la lite e poi lo sparo. Nel mezzo il tentativo di Lorenzo, il fratello di Martina Scialdone, di salvarle la vita. Un tentativo vano. Il colpo di pistola esploso da Costantino Bonaiuti non ha lasciato scampo alla giovane. "L'unico obiettivo" di Bonaiuti era quello di uccidere la sua ex.

Su questo la procura di Roma, la polizia di Stato e il gip non hanno dubbi. Un'azione di morte legata alla gelosia, al fatto di non accettare che la ragazza volesse chiudere definitivamente la loro relazione. Un omicidio avvenuto davanti agli occhi del fratello della vittima, che aveva raggiunto la sorella temendo il peggio.

I due avevano incominciato a litigare nel ristorante 'Brado'. Una discussione davanti a molti clienti che era salita di tono in pochi minuti tanto che la giovane ha cercato di rifugiarsi nel bagno, allarmando anche i titolari del locale respinti da Bonaiuti. "Fatti i c…i tuoi", l'ingegnere 61enne avrebbe infatti risposto al proprietario del locale intervenuto mentre stava discutendo in modo acceso con Martina Scialdone.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza del gip, l'uomo, ''particolarmente preoccupato", ha chiamato "il numero unico di emergenza 112, anche perché la donna stava piangendo''. L'esercente ha raccontato inoltre che i due si sono poi allontanati ''per dirigersi verso una Mercedes nera, constatando come l'uomo per fare entrare la donna in auto, la spintonasse con forza''.



Circa mezz'ora dopo lo sparo. A questo scopo sono state acquisite le chiamate effettuate prima e dopo il delitto al 112, il numero unico di emergenza, poi passate al 113 della polizia. Sia per capire il tono delle richieste di soccorso e le risposte degli operatori, sia per ricostruire cosa è successo. "Quella sera Bonaiuti non voleva uccidere, ha avuto un istinto suicida: ha problemi psichiatrici certificati. La pistola è stata tirata fuori per fare del male a se stesso", assicura l'avvocato del funzionario, Fabio Taglialatela.

Dall'ordinanza del gip Simona Calegari emerge che Bonaiuti intorno alle 23.30 aveva telefonato alla ex moglie, con cui conviveva, riferendole di aver sparato a Martina Scialdone a causa di ''un colpo partito per sbaglio''. L'uomo è tornato a casa intorno a mezzanotte con una valigetta che conteneva un'arma. ''Nel corso della perquisizione a casa di Bonaiuti è stato rinvenuto e sequestrato un quantitativo rilevante di armi - scrive il gip - e munizionamento di diverso calibro''.