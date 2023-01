Martina Scialdone uccisa dall'ex, al Tuscolano la manifestazione per non dimenticare

La pioggia e il vento non hanno fermato nessuno. Un centinaio di residenti si è riunito in via Amelia nel tardo pomeriggio di lunedì 16 gennaio per alzare la voce contro il femminicidio di Martina Scialdone, l'avvocata uccisa con un colpo di pistola venerdì sera, sparato da Costantino Bonaiuti, ingegnere di 60 anni e suo ex fidanzato.

C'è stata commozione nel quartiere e tanta rabbia per una morte che poteva essere evitata. Il quartiere, però, non punta il dito. Il presidio, organizzato dalla rete dei centri antiviolenza della Capitale, si è riunito nel punto in cui Martina ha perso la vita. Una manifestazione partecipata, sia dalla cittadinanza che dalle associazioni a tutela delle vittime di violenza.

Presenti anche alcuni rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente del municipio VII Francesco Laddaga e l’assessora capitolina alla Scuola Claudia Pratelli, con una delegazione del sindaco Roberto Gualtieri, che ha depositato un mazzo di fiori all'angolo della strada.

"L'ennesimo femminicidio ci indigna ma, purtroppo, non c'è più spazio per lo stupore. Perché i centri antiviolenza, le associazioni e cooperative femministe, le Case Delle Donne, da sempre raccontano che quasi mai gli uomini che esercitano violenza sulle donne sono degli estranei. Molto raramente si tratta di conoscenti, amici o colleghi. Nove volte su dieci il maltrattante ha una relazione affettiva con la donna maltrattata o uccisa, è un marito, un partner, un ex o un familiare e ha le chiavi di casa", dicono le organizzatrici e gli organizzatori.

Un biglietto rosso recita "Ogni volta che una donna lotta per se stessa lotta per tutte le donne". "È una tragedia che ha scosso fortemente questa comunità e le risposte vanno date come comunità, prima di tutto scardinando la mentalità distorta secondo cui la violenza è anche colpa delle vittime. Dobbiamo rispondere come istituzioni, interrogarci se quello che stiamo facendo è abbastanza", sottolinea il presidente del municipio, Francesco Laddaga, che ha anche invitato i cittadini a una maggiore vicinanza alle possibili vittime di violenza.

Quello di luendì non sarà l'unico momento in cui la Capitale tributerà un ultimo saluto alla giovane 35enne. Giovedì 19, alle 19:30, organizzato dall'associazione forense Catilina, insieme al Centro Italiano Gestalt, si svolgerà una fiaccolata in cui gli avvocati di Roma indosseranno la toga.