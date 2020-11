Martellate contro l'auto di una ragazza, aveva visto i ladri in un appartamento

Le hanno preso l'auto a martellate pensando che li stesse seguendo. A vivere degli interminabili momenti di terrore una ragazza presa di mira da una banda di ladri nella zona di Città Giardino. L'aggressione è avvenuta sabato sera dopo che la vittima aveva notato un ladro entrare in un'abitazione.

Secondo quanto raccontato dalla vittima agli agenti di polizia intervenuti in piazza Vulture, la donna aveva incrociato uno dei malviventi in un emporio di articoli per la casa dove si era recata a fare delle compere. La stessa si è quindi incamminata per andare a prendere la propria vettura quando ha rivisto la stessa persona entrare assieme a due complici in un condominio del III Municipio Montesacro.

La donna è stata però riconosciuta a sua volta da uno dei ladri. Convinto di essere seguito l'uomo l'ha poi minacciata avvertendola: "Non mi seguire, vattene". Impaurita la donna si è quindi allontanata ma una volta arrivata alla sua vettura è stata accerchiata da tre uomini che, armati di martello, le hanno danneggiato l'auto. Poi si sono dati alla fuga.

Allertata la polizia sul posto sono interenuti gli agenti del III Distretto di Polizia Fidene che, ascoltata la donna, hanno accertato il tentativo di furto in appartamento dove la vittima aveva 'infastidito' i ladri.