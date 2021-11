A caccia di marmitte di Smart: 'marmittari' fermati con le mani ancora sporche di grasso

Li hanno trovati con le mani ancora sporche di grasso e gli attrezzi del lavoro con i quali avevano appena smontato la marmitta di un'auto. I ladri meccanici sono entrati all'opera domenica sera a Tor Sapienza ma sono poi stati intercettati e fermati dalla polizia.

L'intervento degli agenti poco dopo le 22:00 quando al 112 è arrivata la segnalazione da parte di un residente che aveva visto due persone armeggiare nella parte posteriore di una Smart parcheggiata in piazza Giuseppe Raggio e poi allontanarsi con una busta contenente il tubo di scappamento della citycar. Sul posto sono quindi intervenute le volanti ed una autoradio del commissariato San Basilio di polizia che hanno bloccato la strada ai due ladri corrispondenti alla descrizione fornita dal cittadino all'altezza dell'incrocio fra la via Collatina e via degli Armenti.

Fermati dalla polizia con le mani ancora sporche del lavoro appena fatto sotto la Smart, i due si erano però già sbarazzati della marmitta. Cominciata una ricerca da parte dei poliziotti gli agenti hanno poi trovato poco distante attrezzi meccanici nascosti sotto una vettura parcheggiata in via degli Armenti. Proseguite le ricerche, nella vicina via di Tor Cervara un'altra auto, una Peugeot, che presentava il finestrino anteriore appena infranto, con i vetri ancora in terra sotto la vettura.

Sottoposti a controlli i due sono stati identificati per un 30enne ed un 26enne, entrambi domiciliati nella vicina baraccopoli di via Salviati. Contattati i proprietari delle due auto 'visitate', nelle tasche del 30enne i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un attrezzo da scasso. Entrambi con precedenti specifici e diversi alias, sono quindi stati arrestati per furto aggravato in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo.