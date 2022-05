Le Smart fanno gola ai 'marmittari', undici auto saccheggiate in poche ore

Undici marmitte rubate da Smart parcheggiate. Pezzi di auto, le preferite dai 'marmittari' di professione, smontate in poche ore tra la zona del Quarticciolo e quella della Collatina. Dopo i casi di Monteverde, a Parco de' Medici, Tor Cervara e Talenti, a Roma sono stati segnalati nuovi episodi di furti in serie. Questa volta, però, per la banda di ladri non è finita bene

Presa banda al Quarticciolo

Al Quarticciolo, i carabinieri della stazione di Tor Tre Teste, hanno arrestato infatti tre ragazzi di 26, 22 e 16 anni, tutti con precedenti, gravemente indiziati del reato di concorso in furto aggravato. I tre sono stati scoperti in via Locorotondo proprio mentre stavano rubando gli impianti di scarico di alcune Smart, parcheggiate in strada.

Dopo aver smontato e rubato le marmitte, i tre caricavano il "bottino" su un veicolo preso a noleggio. Una volta sorpresi, i ladri hanno anche tentato una fuga a piedi e successivamente hanno opposto resistenza. Bloccati e perquisiti, hanno nascosto 6 terminali appena rubati, nonché specifiche attrezzature per la rimozione di marmitte e catalizzatori.

I due maggiorenni sono stati condotti presso le aule dibattimentali del tribunale ordinario di Roma per lo svolgimento dell’udienza al termine della quale gli arresti sono stati convalidati, mentre l’arrestato minorenne è stato associato presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

Denunciati due ricettatori

E nelle ultime ore, altre due persone sono state denunciate per ricettazione. I due soggetti, fermati a bordo di un furgone da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, al termine del controllo, sono stati trovati in possesso di altre 5 marmitte appartenenti a Smart nonché attrezzi utili alla rimozione di marmitte e catalizzatori.